Gaziosmanpaşa'da otomobilin kadına çarpması kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da otomobilin kadına çarpması kamerada - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da otomobilin kadına çarpması kamerada

6 saat önce

GAZİOSMANPAŞA'da yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki kadına otomobil çarptı.

Gaziosmanpaşa'da otomobilin kadına çarpması kamerada, System.String[]
GAZİOSMANPAŞA'da yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Çapmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayarak yere düşen kadın kaldırıldığı hastanede öldü. Otomobilin kadına çarpma anı kameralara yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi İmam Hatip Lisesi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Aytaç yönetimindeki 34 CJH 461 plakalı otomobil,  yaya geçidi olmadığı halde yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Şerife Dikel'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan kadın ağır bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri  yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel bir hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şerife Dikel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi.  Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kadın metrelerce havaya fırlıyor. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.


- İstanbul
Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:37 Kaynak: DHA
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