Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da Taksit Taksit Hırsızlık Kamerada

Gaziosmanpaşa'da Taksit Taksit Hırsızlık Kamerada

35 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da taksit taksit hırsızlık kamerada Gaziosmanpaşa'da bir kamyon tekstil malzemesini taksit taksit çaldılar Gaziosmanpaşa'da taksit taksit hırsızlıkİSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da hırsızlar bir kamyondaki 35 bin lira değerindeki tekstil malzemelerini adeta taksit taksit çaldı.

Gaziosmanpaşa'da taksit taksit hırsızlık kamerada
Gaziosmanpaşa'da bir kamyon tekstil malzemesini taksit taksit çaldılar
Gaziosmanpaşa'da taksit taksit hırsızlık

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da hırsızlar bir kamyondaki 35 bin lira değerindeki tekstil malzemelerini adeta taksit taksit çaldı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 23 Mart tarihinde Karayolları Mahallesi 607/2 Sokak üzerinde bulunan Ehlibeyt Camii'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ehlibeyt Camii avlusu içerisinde park halinde olan tekstil ürünleriyle dolu kamyoneti gözlerine kestiren hırsızlar, ticari bir araçla kamyonete yanaştı. Şahin Işık'a ait kamyonetin camını kırarak içerisindeki malzemeleri ticari araca yükleyen hırsızlar, malzemeler sığmayınca tekrar gelip kalanını da çaldı. Taksit taksit hırsızlık yapan şahıslar 35 bin liralık tekstil malzemesini alarak kayıplara karıştı.
Hırsızlık güvenlik kamerasında
Öte yandan, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızların ilk geldiklerinde kamyonun kapılarını açıp malzemeleri yükledikten sonra gittikleri, ardından tekrar gelerek kalan malzemeleri de araca yükledikleri görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:44 Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa
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