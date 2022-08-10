Sabah saatlerine kadar devam edecek uygulamanın ikinci bir emre kadar süreceği bildirildi.

Güvenlik önlemi alınan mahallede yaya dolaşan ekipler, bir kahvehanede ve ara sokaklarda da çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Zafer Aktaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika

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