Gazipaşa\'da Dolu ve Fırtına Tarımda Hasar Yarattı

04.02.2026 09:40
Gazipaşa'da dolu ve fırtına, 500 dekar tarım alanına zarar verdi; 167 dekarında ağır hasar tespit edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan dolu ve fırtına afeti, tarımsal üretimde ciddi zarara yol açtı. Afetin ardından Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince başlatılan hasar tespit çalışmalarında, yüzlerce üreticinin mağdur olduğu belirlendi.

İlçe genelinde sürdürülen çalışmalarda, dolu ve şiddetli rüzgarın özellikle sera örtüleri ile sebze ve meyve ekili alanlarda büyük tahribata neden olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, ürün kayıpları, yapısal hasarlar ve üretime etkiler detaylı şekilde kayıt altına alındı. Hasar tespit çalışmalarının, üreticilerin destek ve yardım süreçlerinden faydalanabilmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi.

500 dekar alan etkilendi, 167 dekarda ağır hasar

Beyrebucak, Çobanlar ve Macar mahallelerinde yapılan incelemeler sonucunda, toplam 214 üreticiye ait yaklaşık 500 dekarlık tarım alanının afetten etkilendiği belirlendi. Bu alanların 167 dekarında ağır hasar meydana geldiği tespit edildi. Ön değerlendirmelere göre tarımsal üretimde oluşan zararın yaklaşık 58 milyon lira seviyesinde olduğu bildirildi.

Hasar tespit raporları üst makamlara iletildi

Sahada yapılan çalışmaların ardından hazırlanan hasar tespit tutanaklarının, Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne iletildiği, sürecin Bakanlığa sunulmak üzere devam ettiği kaydedildi. Üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik işlemlerin takip edildiği belirtildi.

"Üreticimizi yalnız bırakmayacağız"

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bat, afetin ardından ekiplerin hızlı şekilde sahaya indiğini belirterek, üreticilerin zararlarının yerinde tespit edildiğini söyledi. Bat, sürecin yakından takip edildiğini ve üreticilerin yalnız bırakılmayacağını ifade etti.

Üreticilere başvuru çağrısı

Yetkililer, zarar gören üreticilerin hasar tespit ve destek süreçlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

