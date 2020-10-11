Gazipaşa'da ev yangını - Son Dakika

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Kısa sürede yayılan alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstiklal Mahallesi Gökçein Sokak'taki Emre Cılız'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gazipaşa ilçesinde 4 katlı binanın teras katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu.

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