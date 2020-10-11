Gazipaşa'da ev yangını - Son Dakika

Gazipaşa ilçesinde 4 katlı binanın teras katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu.
İstiklal Mahallesi Gökçein Sokak'taki Emre Cılız'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
- Kaynak: AA
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