Gazipaşa'da Otomobil Ağaçla Çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Gazipaşa'da Otomobil Ağaçla Çarpıştı

14.01.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. İnceleme sürüyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gazipaşa ilçesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya'dan Anamur yönüne seyreden S.A. yönetimindeki 07 LAT 70 plakalı Hyundai markalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan otomobilde sürücü S.A. ile yanındaki M.A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, Gazipaşa, Otomobil, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Gazipaşa'da Otomobil Ağaçla Çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu
Sertaç Şanlı, Türkiye’ye Beşiktaş formasıyla geri döndü Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Duyanlar şaşkın Galatasaray’da Yusuf Demir sürprizi Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz

16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 17:28:45. #7.11#
SON DAKİKA: Gazipaşa'da Otomobil Ağaçla Çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.