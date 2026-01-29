Gazipaşa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Gazipaşa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

29.01.2026 20:10
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Gazipaşa ilçesi Yenimahalle Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. idaresindeki 33 ZH 802 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile E.T. yönetimindeki 07 BGJ 971 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan C.T. yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, Gazipaşa, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Trafik, Son Dakika

