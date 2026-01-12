Gazze Barış Planı Toplantısı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasının hazırlıklarının ele alındığı çevrim içi toplantıya katıldı.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Gazze barış planının ikinci aşamasının hazırlıklarının ele alındığı çevrim içi toplantıya katıldı. Aralık ayı sonunda Miami'de yapılan toplantının devamı niteliğindeki görüşmede; ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililer de yer aldı.
