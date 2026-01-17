Gazze'de Filistin Ulusal Komitesi'ne Destek

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Filistin Ulusal Komitesi'ne Gazze'deki sorumluluklarını yerine getirme imkanı verilmesi için arabulucu ülkeler ve diğer tüm taraflarla çalışacaklarını söyledi.

Yüksek Temsilci Mladenov, Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyon kanalına konuştu.

Filistin meselesine yönelik siyasi çözüm sürecinin yeniden doğru yoluna girmesi temennisinde bulunan Mladenov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2 yıllık bir geçiş sürecini belirlediği ancak bunun sahadaki gelişmelere bağlı ilerleme kaydedebileceğini söyledi.

Gazze'nin yönetimi için Filistinli 15 teknokrattan oluşan Filistin Ulusal Komitesi'ne dair Mladenov, Filistin Ulusal Komitesi'nin Gazze Şeridi'nde idari, sivil ve güvenlik alanlarında sorumluluklarını yerine getirmesini umduklarını belirtti.

Mladenov, Gazze Barış Kurulu olarak üstlendikleri rolün de Filistin Ulusal Komitesi'nin geçiş sürecinde bahsi geçen alanlarda sorumluluklarını yerine getirmesine destek sağlamak olduğunu dile getirdi.

Filistin Ulusal Komitesi'ne Gazze Şeridi'ndeki sorumluluklarını yerine getirme imkanı verilmesi için arabulucu ülkeler ve diğer tüm taraflarla çalışacaklarını vurgulayan Mladenov, "Bu sürecin başarılı olması için herkesin hem Filistin Ulusal Komitesi ile hem benim ofisimle işbirliği yapmasını temenni ediyorum." dedi.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, son yaşanan gelişmelere işaret ederek bunun, oldukça zor bir dönemden geçen Gazze Şeridi ve Filistin'in diğer bölgeleri için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Gazze'nin yönetimi için Filistin Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, komitenin çalışmalarına Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığını, kısa süre içinde Gazze'ye geçerek acil yardım planını hayata geçireceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da 14 Ocak'ta, 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Mısır'ın öncülük ettiği plan, Mart 2025'te Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kabul edilmişti.

Filistinlilerin yerinden edilmesini öngörmeyen 5 yıllık planın maliyetinin yaklaşık 53 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

BM'ye göre ise Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolar gerekiyor.