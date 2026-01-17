Gazze'de Filistin Ulusal Komitesi'ne Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Filistin Ulusal Komitesi'ne Destek

17.01.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mladenov, Gazze'deki sorumluluklar için Filistin Ulusal Komitesi'ne destek sağlayacaklarını açıkladı.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Filistin Ulusal Komitesi'ne Gazze'deki sorumluluklarını yerine getirme imkanı verilmesi için arabulucu ülkeler ve diğer tüm taraflarla çalışacaklarını söyledi.

Yüksek Temsilci Mladenov, Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyon kanalına konuştu.

Filistin meselesine yönelik siyasi çözüm sürecinin yeniden doğru yoluna girmesi temennisinde bulunan Mladenov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2 yıllık bir geçiş sürecini belirlediği ancak bunun sahadaki gelişmelere bağlı ilerleme kaydedebileceğini söyledi.

Gazze'nin yönetimi için Filistinli 15 teknokrattan oluşan Filistin Ulusal Komitesi'ne dair Mladenov, Filistin Ulusal Komitesi'nin Gazze Şeridi'nde idari, sivil ve güvenlik alanlarında sorumluluklarını yerine getirmesini umduklarını belirtti.

Mladenov, Gazze Barış Kurulu olarak üstlendikleri rolün de Filistin Ulusal Komitesi'nin geçiş sürecinde bahsi geçen alanlarda sorumluluklarını yerine getirmesine destek sağlamak olduğunu dile getirdi.

Filistin Ulusal Komitesi'ne Gazze Şeridi'ndeki sorumluluklarını yerine getirme imkanı verilmesi için arabulucu ülkeler ve diğer tüm taraflarla çalışacaklarını vurgulayan Mladenov, "Bu sürecin başarılı olması için herkesin hem Filistin Ulusal Komitesi ile hem benim ofisimle işbirliği yapmasını temenni ediyorum." dedi.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, son yaşanan gelişmelere işaret ederek bunun, oldukça zor bir dönemden geçen Gazze Şeridi ve Filistin'in diğer bölgeleri için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Gazze'nin yönetimi için Filistin Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, komitenin çalışmalarına Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığını, kısa süre içinde Gazze'ye geçerek acil yardım planını hayata geçireceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da 14 Ocak'ta, 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Mısır'ın öncülük ettiği plan, Mart 2025'te Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kabul edilmişti.

Filistinlilerin yerinden edilmesini öngörmeyen 5 yıllık planın maliyetinin yaklaşık 53 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

BM'ye göre ise Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolar gerekiyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, Ekonomi, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Filistin Ulusal Komitesi'ne Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da harita yeniden çizilecek O bölgede dev bir kent kuruluyor İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi Kimliği dikkat çekti Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir
Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı
Uluslararası Ayder Forumu Genel Koordinatörü Arif Ekşi: Ayder uluslararası kongre merkezi olma yolunda Uluslararası Ayder Forumu Genel Koordinatörü Arif Ekşi: Ayder uluslararası kongre merkezi olma yolunda

19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:54
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
17:47
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
17:30
Kar yağışının sürdüğü İstanbul’a yeni uyarı Bu kez çok fena geliyor
Kar yağışının sürdüğü İstanbul'a yeni uyarı! Bu kez çok fena geliyor
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 20:15:43. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Filistin Ulusal Komitesi'ne Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.