Gazze'de Filistinli Esirlere Destek Gösterisi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin yakınları, Gazze Şeridi'nde sevdiklerine destek amacıyla gösteri düzenledi.

Esir yakınlarının çağrısıyla Gazze kentindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası önünde düzenlenen eyleme, eski tutuklular ile çeşitli sivil ve siyasi grupların temsilcileri katıldı.

Filistin bayrakları ve çok sayıda esirin fotoğraflarının taşındığı eylemde, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik uygulamaları protesto edildi, tüm esirlerin serbest bırakılmasının talep edildiği sloganlar atıldı.

Tehlikeli aşama

Filistinli Esirler Komitesi üyesi İsam Ebu Dukka, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in artan baskı politikaları ve kasıtlı tıbbi ihmali nedeniyle Filistinli esirler dosyasının son derece tehlikeli bir aşamaya geldiğini söyledi.

Ebu Dukka, İsrail hapishanelerinde 600'den fazla Filistinlinin gerekli tıbbi bakımdan yoksun şekilde kronik ve ağır hastalıklarla mücadele ettiğini belirterek, bunun sistematik bir "kasıtlı tıbbi ihmal politikası" olduğunu vurguladı.

Kadınlar ve çocukların da ağır gözaltı koşullarına maruz kaldığını aktaran Ebu Dukka, aile ziyaretlerinin ve tedavi haklarının engellendiğini, psikolojik ve fiziksel istismarın yaygın biçimde sürdüğünü dile getirdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunan Ebu Dukka, uluslararası insani hukuk çerçevesinde acil müdahale edilmesi ve İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin korunması için baskı yapılması gerektiğini ifade etti.

Filistinli esirin küçük kızından duygusal konuşma

Eylemde Filistinli bir esirin küçük kızının, babasına duyduğu özlemi dile getirdiği konuşma duygusal anlara sahne oldu.

Bu sahne, gözaltı politikalarının çocuklar ve aileler üzerindeki derin insani etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Şifa Hastanesi'nden alıkonulan kardeşinden iki yıldır haber alamıyor

İsrail hapishanesinde tutulan bir Filistinlinin kız kardeşi İslam Abid ise AA muhabirine, susturulan esirlerin sesini duyurmak ve yaşadıkları insani dramı gündeme taşımak için eyleme katıldığını söyledi.

Abid, kardeşinin Mart 2024'te Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden İsrail güçlerince alıkonulduğunu, o günden bu yana akıbetine dair hiçbir bilgi alamadıklarını belirtti.

Avukatlar aracılığıyla ziyaret girişimlerinin ise İsrail makamları tarafından reddedildiğini aktaran Abid, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ni esirlerin durumunu ortaya çıkarmak ve serbest bırakılmalarını sağlamak için daha etkin rol almaya çağırırken, uluslararası toplumun tutumundaki çifte standardı da eleştirdi.

"Çok şey istemiyoruz; sadece eşlerimizin ve oğullarımızın akıbetini bilmek istiyoruz"

İsrail hapishanesinde tutulan Raid Subeyh'in eşi Nur Ebu Hasira da Filistinli esirlerin işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını, en temel insan haklarından yoksun bırakıldığını söyledi.

"Biz çok şey istemiyoruz; sadece eşlerimizin ve oğullarımızın akıbetini bilmek ve İsrail'in keyfi uygulamalarının sona ermesini istiyoruz. Kimse onların feryadını duymuyor." diyen Ebu Hasira, çocuklarının yaklaşık iki yıldır babalarını göremediğini ve her gün onu sorduklarını anlattı.

Gözyaşları içinde konuşan Ebu Hasira, "Savaşta yaralandım. Çocuklarımla birlikte evsiz ve yoksul bir hayat sürüyoruz. Tek isteğim eşimin serbest bırakılması." ifadelerini kullandı.

"Adalet sağlanana kadar dayanışma sürecek"

Filistinli Esirler Komitesi üyesi Abdülkadir İdris ise haftalık dayanışma gösterisinin, esirlere destek mesajı vermek ve davalarını gündemde tutmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

İdris, İsrail Cezaevi Servisi'nin (ŞABAS), Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talimatları doğrultusunda yürüttüğü uygulamaların uluslararası hukuku ve Cenevre Sözleşmeleri'ni açıkça ihlal ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletlere ve uluslararası topluma, Filistinli esirlere yönelik keyfi uygulamaların durdurulması ve sorumluların uluslararası mahkemelerde yargılanması için sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapan İdris, "Adalet sağlanana ve işgal hapishanelerindeki son esir serbest bırakılana kadar mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz." dedi.

İsrailli ve Filistinli insan hakları örgütlerine göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 binden fazla Filistinli, İsrail hapishanelerinde işkence, açlık ve tıbbi ihmale maruz kalırken bu durum çok sayıda esirin hayatını kaybetmesine yol açıyor.

Son dönemde serbest bırakılan esirler de cezaevlerinde ağır koşullar, işkence izleri, açlık ve kötü muamelenin yol açtığı ciddi psikolojik travmalara tanıklık ettiklerini aktarıyor.