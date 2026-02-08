Gazze'de Futbol Turnuvası Umut Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gazze'de Futbol Turnuvası Umut Oluyor

08.02.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in saldırıları sonrası duraklayan futbol turnuvası yeniden başladı, gençlere umut aşılıyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 2 yılı aşkın süredir yapılamayan futbol turnuvası, gençlere umut aşılamak amacıyla yeniden başladı.

İsrail ordusunun 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılar, can kayıplarının yanı sıra Filistinlilerin hayallerini, eğitimlerini ve gelecek planlarını da derinden etkiledi.

Ölüm, kayıp, yıkım ve zorla yerinden edilmenin yol açtığı ağır travmalarla başa çıkmaya çalışan Filistinliler, yaşadıkları psikolojik baskıyı bir nebze olsun hafifletebilmek için çeşitli yollara başvuruyor.

İsrail saldırılarının neden olduğu olumsuz etkileri azaltmak isteyen gençler, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen spora tutunarak ayakta kalmaya çalışıyor.

Açılış maçı oynandı

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Filistin Futbol Federasyonu, İsrail'in saldırıları nedeniyle 2 yıldan fazla süredir duran spor faaliyetlerini yeniden canlandırmak amacıyla halı saha futbol turnuvası başlattı.

Gençlere umut aşılamayı hedefleyen turnuva, Gazze'nin farklı bölgelerinden 24 kulübün katılımıyla başladı. Turnuvanın açılış maçı, Gazze kentindeki Filistin Kulübü sahasında oynandı.

Karşılaşmaların, İsrail saldırılarının yol açtığı büyük yıkımın ardından ayakta kalabilen yalnızca 3 sahada gerçekleştirileceği belirtildi.

İsrail saldırılarında 290 spor tesisi yıkıldı, 1000'e yakın sporcu öldürüldü

Filistin Enformasyon Merkezi verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarda 290 spor tesisi kısmen ya da tamamen yıkıldı. Saldırılarda 950'den fazla sporcu hayatını kaybederken, 30'a yakın sporcu ve spor sektörü çalışanı gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze'ye 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda şu ana kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 72 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Futbol, İsrail, Gazze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gazze'de Futbol Turnuvası Umut Oluyor - Son Dakika

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

14:16
Genç kadından “Birinin ilki olmak ister misin“ sorusuna skandal yanıt
Genç kadından "Birinin ilki olmak ister misin?" sorusuna skandal yanıt
13:56
Poligonda akılalmaz görüntü Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
13:33
Epstein depremi Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
12:58
Üniversite stajında köklü değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 14:24:52. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Futbol Turnuvası Umut Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.