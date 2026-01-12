Gazze'de İnsani Durum Vahim: Yetersiz Beslenme Vakaları Artıyor - Son Dakika
Gazze'de İnsani Durum Vahim: Yetersiz Beslenme Vakaları Artıyor

12.01.2026 22:16
BM, Gazze'de sert hava koşullarının insani durumu daha da kötüleştirdiğini ve 95 bin çocukta yetersiz beslenme tespit edildiğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de insani durumun sert hava koşulları altında "vahim" olmaya devam ettiğini belirterek, 2025'te özellikle çocuklar arasında tespit edilen akut yetersiz beslenme vakası sayısının yaklaşık 95 bine yükseldiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının Gazze Şeridi'ndeki insani durumun vahim olmaya devam ettiği konusunda uyardığını aktaran Dujarric, "Sert hava koşullarının insani yardım çalışmalarında büyük barınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ilerlemeleri de tehlikeye attığını belirtiyorlar." dedi.

Dujarric, geçen hafta 28 bin aileye 1600 çadır ve 27 bin battaniye dağıtıldığını belirterek, "Ancak şiddetli yağmurların mevcut barınakların çoğuna zarar vermeye ve yıkmaya devam etmesi nedeniyle 1,1 milyon kişinin hala acil yardıma ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Öte yandan yetersiz beslenme konusunda çalışma yapan BM insani yardım ortaklarının, geçen ay 76 binden fazla çocuğu taradıkları bilgisini paylaşan Dujarric, bu taramalarda 820'den fazla şiddetli akut yetersiz beslenme vakası da dahil yaklaşık 4 bin 900 akut yetersiz beslenme vakası tespit ettiklerini söyledi.

Dujarric, "Bu, 2025'te tespit edilen toplam akut yetersiz beslenme vaka sayısını yaklaşık 95 bine çıkarıyor." diye konuştu.

Gazze'de çocuklar için eğitim çalışmalarına da devam ettiklerini belirten Dujarric, geçen hafta yaklaşık 35 bin öğrenci için 18 ek geçici öğrenim alanı oluşturduklarını, böylelikle yaklaşık 268 bin çocuğa hizmet veren toplam 440 geçici öğrenim alanının Gazze'de hizmet verdiğini kaydetti.

Dujarric, "Ortaklarımız, İsrail yetkililerinin ateşkesin ilk aşamasında eğitimin kritik bir faaliyet olmadığı gerekçesiyle eğitim malzemelerinin girişini engellemeye devam ettiğini söylüyor ama biz bunun kritik bir faaliyet olduğuna inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Hava Durumu, Güncel, Gazze, Son Dakika

