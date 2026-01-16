Gazze'de İnsani Yardım İhtiyacı Devam Ediyor - Son Dakika
Gazze'de İnsani Yardım İhtiyacı Devam Ediyor

16.01.2026 17:36
UNOCHA, Gazze'deki ateşkesin insani yardımlardaki engelleri aşmaya yetmediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'de ateşkes sürecine geçilmesine rağmen insani yardıma yönelik engellerin devam ettiğine işaret ederek "Hayati önem taşıyan malzemelerin, kısıtlama olmaksızın Gazze'ye aktarılmasına ihtiyacımız var." dedi.

Laerke, AA muhabirinin "ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurdu. Gazze'de yaklaşık 3 aydır ateşkes var. Sizce bu süreç yeterli insani yardımın ulaştırılması için ne kadar etkili oldu? Ayrıca ikinci aşamadan beklentiniz nedir? Daha çok yardım ulaştırabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Birleşmiş Milletler (BM) açısından ikinci aşamanın duyurulmasının önemli bir adım olduğuna dikkati çeken Laerke, sivillerin acılarını hafifletmeye, yeniden yapılanmayı desteklemeye ve güvenilir bir siyasi ufuk oluşturmaya katkıda bulunan her girişimin olumlu olduğunu vurguladı.

Laerke, BM'nin, tüm çabaların Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararı ve uluslararası hukuk da dahil ilgili BM kararlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak istediğini aktararak şunları kaydetti:

"Ateşkesin ilk 3 ayına ilişkin önemli ilerleme kaydedildi. Örneğin; insani yardım ortakları 36 sağlık tesisini yeniden açtı, 26 yeni tesis kurdu ve Gazze Şeridi genelinde ihtiyaç sahibi insanlara barınma yardımı dağıtmaya devam ediyoruz. Ancak daha fazla insani yardıma yönelik engeller devam ediyor ve bunların ortadan kaldırılması son derece önemlidir. Hayati önem taşıyan malzemelerin, kısıtlama olmaksızın Gazze'ye aktarılmasına ihtiyacımız var. Bunlar arasında barınakları güçlendirmek ve insanların evlerini onarmak için kereste, kontrplak, çimento ve alet takımları yer alıyor."

Gazze'deki enkazı temizlemek ve molozları parçalamak için ekipmanlara, yağmur sularını tahliye etmek ve sel baskınlarını önlemek için su pompalarına, kum torbalarına ihtiyaçları olduğunun altını çizen Laerke, binlerce insanın son dönemde kış fırtınalarından etkilenmeye devam ettiğini kaydetti.

Laerke, "Genel olarak artırılmış müdahaleye rağmen ihtiyaçlar, mevcut malzeme ve hizmetlerin çok üzerinde kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, 14 Ocak'ta Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Gazze, Son Dakika

