Gazze'deki Kış Felaketi

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze'deki Proje Koordinatörü Hunter McGovern, ağır kış şartları, kısıtlamalar ve İsrail saldırıları altında bulunan Gazze'deki durumu tarif etmek için "felaket" kelimesinin dahi yetersiz kaldığını bildirdi.

McGovern, ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve kısıtlamaları altında bulunan Gazze'deki son durum ve yaşanan ağır kış şartlarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gazze Şeridi'nde şu anda Akdeniz kış koşullarının yaşandığını belirten McGovern, "Çok sayıda kişi derme çatma plastik barınaklarda yaşıyor. Plastik barınaklarda olmayanlar ise şiddetli rüzgarlar ve yağmurlardan yıpranmış eski çadırlarda kalıyor." dedi.

McGovern, Gazzelilerin uzun süredir bu çadırlarda yaşadığına işaret ederek, kış şartları ve seller nedeniyle defalarca bu çadırları taşımak zorunda kaldıklarını da söyledi.

Çadırların en hafif tabirle kırılgan ve üzerlerindeki yıpranmanın şimdi çok belirgin olduğunu kaydeden McGovern, şunları kaydetti:

"Ayrıca çok eski barınma malzemeleri de var. İnsanlar savaşta o kadar çok şey kaybettiler ki birçok kez işe gidip eve döndüklerinde evlerinin yıkıldığını anlatan sayısız hikaye var. Hiçbir şeyleri yok ve gerçekten elverişsiz hava koşullarında hayatta kalmaya çalışıyorlar. Islanıyorlar ve çocuklar soğuktan ölüyor. Yetişkinler bile soğuktan ölüyor. Durumu tarif etmek için 'felaket' kelimesi bile yetersiz kalır."

McGovern, esas sorunun ıslaklık ve insanların kendilerini kurutamaması olduğunu, kuru kalınmadığında inanılmaz derecede yüksek risk altında kaldıklarını anlattı.

"İsrail saldırıları hala düzenli olarak gerçekleşiyor"

Bir süre önce dolu yağdığını ve şiddetli rüzgarlarla birlikte yarım santimetre çapında buz parçalarının gökyüzünden düştüğünü anımsatan McGovern, "Bu yüzden sokağa çıktığınızda, bu insanların çamur içinde, korkunç hijyen koşullarında yaşadıkları çok açık. Temizlenemiyorlar ve kuruyamıyorlar, tabii ki zayıf çocuklar için sıcak kalmak çok zor." şeklinde konuştu.

McGovern, bütün ailelerin birkaç battaniyenin altında yaşadığını, bunların ıslandığında sonuçlarının korkunç olduğunu söyledi.

Sokakta yaşayan insanların tüm eşyalarının yakın zamanda kaybolduğunu ve çok az malzemeyle sokakta yaşadığını vurgulayan McGovern, "İsrail saldırıları hala düzenli olarak gerçekleşiyor." dedi.

"Yeterli barınak malzemesi olmadığı, yardımın gelmediği çok açık"

MSF olarak şu anda tedarik konusunda sıkıntı çektiklerini belirten McGovern, insanların hala harap haldeki barınaklarda yaşadığına dikkati çekti.

McGovern, "Yeterli barınak malzemesi olmadığı, yardımın gelmediği çok açık." ifadesini kullandı.

İsrail'in bazı uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Gazze'deki faaliyetlerini yasaklamasına da değinen McGovern, "Gazze kentindeki projemde yaklaşık 2 bin 900 kişiden oluşan bir hasta grubumuz var. MSF yasaklanacak kuruluşlar listesinde. Bu insanlar tıbbi hizmetlerimize çok bağımlı, yardım kuruluşlarının desteği yeterli değil." değerlendirmesinde bulundu.