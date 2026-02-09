Gebelikte Sigara Kullanımı Tehlikeli

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, sigara kullanmanın gebelikte düşük riskini arttırdığını, doğan bebeğin gelişimini ise doğrudan olumsuz etkilediğini bildirdi.

Gebelikte tütün kullanımı çocuğun ilerideki yaşam kalitesini doğrudan tehdit eden unsurların başında geliyor. Plasenta yoluyla doğrudan fetüse ulaşan nikotin ve karbonmonoksit gibi zararlı bileşikler, bebeğin oksijen ve besin kaynağını kısıtlayarak gelişimsel süreçlerde geri dönülemez hasarlar bırakabiliyor.

Prof. Dr. Faruk Buyru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigara kullanımının erkekte ve kadında üreme sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Çocuk sahibi olmaya karar verildiğinde, sperm değerlerinin düzelmesi için erkeğin en az 2 ile 3 ay öncesinden sigarayı bırakması gerektiğini belirten Buyru, "Herhangi bir aşamada sigarayı bırakmak üreme sağlığını, gebeliği ve bebeğin sağlığını olumlu etkiler. Zararın neresinden dönülse kardır." dedi.

Prof. Dr. Buyru, sigara içmenin kadın açısından da aynı etkilere neden olduğunu anlattı.

Yoğun sigara kullanımının kadında yumurta kalitesini ve sayısını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Buyru, "Yoğun sigara kullanımı gebeliğin yerleştiği rahim içindeki damarlanmayı, kanlanmayı bozabilir, embriyo oluşsa bile onun yerleşmesini olumsuz etkiler." diye konuştu.

Buyru, kadına çocuk sahibi olmaya karar verince sigarayı bırakmasının önerildiğinin, gebe kalma sürecinde ve gebe kaldıktan sonra ise annenin bunu hiç kullanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kadının gebeyken sigarayı bırakmasının olumlu etkisinin hemen görüleceğine işaret eden Buyru, şöyle devam etti:

"Sigara gebelik kaybı riskini arttırır. Gebelik boyunca birtakım problemler ortaya çıkabilir. Bunlardan en önemlileri bebekte gelişme geriliği ve küçük doğması. Sigara kullanımı erken doğum riskini artırır. Bunlar bilimsel olarak ortaya konmuş, kanıtlanmış gerçekler. Bebeği besleyen plasentadaki ve rahim içindeki damarların büzüşmesine yol açıp düşük riskini arttırıyor, annede tansiyon sorunlarına yol açıyor."

Prof. Dr. Buyru, gebelikte sigara kullanımının bebeğin plasentasının erken yerinden ayrılması gibi birtakım sorunlara yol açabildiğini söyledi.

Gebelik döneminde sigara içen kadınların çocuklarında nörolojik ve fiziksel gelişimle ilgili birtakım olumsuzluklar görülebileceğinden bahseden Buyru, dikkat ile hiperaktiviteye dayalı davranış bozukluklarının sigara içen annelerin çocuklarında daha fazla görünebildiğini dile getirdi.

"Elektronik sigara da en az diğer sigara kadar zararlı"

Prof. Dr. Buyru, pasif içiciliğin de gebeliği ve bebeği olumsuz etkileyen bir durum olduğuna işaret ederek, "Sigara içilen ortamda bulunmak da hem anne hem bebek açısından olumsuzluk üretir. Gebe olan kadın sigara içilen ortamda bulunmamalı. Buna elektronik sigarayı da dahil edebilirsiniz. Elektronik sigara da en az diğer sigara kadar zararlı." bilgisini verdi.

Anne adaylarının sigara yoksunluğu nedeniyle strese girmekten korktuğu için bunu bırakmak yerine azaltabildiğini aktaran Buyru, "Hayır, bırakamıyorum.' gibi bir şey söz konusu değil. Burada bir karar verilmeli. Örneğin tüp bebek tedavisi gören bir anne adayına, gebelik şansını olumsuz etkileyeceği için sigarayla birlikte tedavi yapılması çok doğru değil. Birinden vazgeçmek zorunda. ya sigara içmeyecek veya tedavi yapılmayacak." diye konuştu.

Prof. Dr. Buyru, sigarayı bırakmak isteyenlere Sağlık Bakanlığı Danışma Merkezleri'nden profesyonel yardım almalarını önerdi.

Bazı anne adaylarının gebe kaldıktan sonra sigaranın kokusundan dolayı tiksinmeye başladıklarını dile getiren Buyru, bu durumun sigaradan uzaklaşmak için de bir bahane olduğunu anlattı.

"Bebekte huzursuzluk ve uyku sorunları ortaya çıkıyor"

Loğusalık döneminde sigara içilmesinin de asla doğru olmadığına dikkati çeken Buyru, şunları kaydetti:

"Üstelik sigara içilmesi süt kalitesini de etkiler. Bırakın onu, nefesi sigara kokan bir kadının çocuğunu emzirmesi ne kadar doğru olur? Küçücük bebeğin sigaranın içerdiği zehri solumaya maruz bırakılması kesinlikle doğru bir davranış biçimi değil. Bebeğin, çocuğun yanında sigara içmek, annenin emzirdiği dönemde sigara içmesi kesinlikle yapılmaması gereken davranışlardır. Evde, arabada, kapalı bir ortamda sigaraya maruz kalan annelerin çocuklarının akciğer gelişimi de bozulur, hastalık riski de artar. Dolayısıyla emziren bir annenin sütüne nikotin geçiyor. Bebekte huzursuzluk ve uyku sorunları ortaya çıkıyor. Süt miktarında azalma görülebiliyor. Doğumdan sonra bebekte yine birtakım problemler hatta bebeğin anne karnında ani ölümü bile görülebiliyor."