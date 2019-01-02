Son Dakika Haberleri: Gebze Kapalı Pazarlarındaki Dükkanlar Kiraya Çıkıyor

Gebze Kapalı Pazarlarındaki Dükkanlar Kiraya Çıkıyor

1 saat önce

Gebze Belediyesi'ne ait Adem Yavuz ve Mevlana Mahallerinde bulunan kapalı pazar yerleri içindeki dükkanlar kiraya veriliyor.

Gebze Kapalı Pazarlarındaki Dükkanlar Kiraya Çıkıyor, System.String[]
Gebze Belediyesi'ne ait Adem Yavuz ve Mevlana Mahallerinde bulunan kapalı pazar yerleri içindeki dükkanlar kiraya veriliyor.

Kapalı sabit pazar içinde bulunan 19 adet iş yeri artırma usulü düzenlenecek ihale edilerek kiraya verilecek. İhale 9 Ocak Çarşamba günü Gebze Belediyesi Encümen Odası'nda Belediye Encümenince yapılacak. İhaleye ait şartname ve ihale dosyası karşılığında mesai saatleri içinde Gebze Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nden temin edebilecek. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:35 Kaynak: İHA

Mevlana Celaleddin Rumi, Adem Yavuz, Gebze Belediyesi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osmangazi Köprüsü'nün 2019 Yılı Geçiş Ücreti Belli Oldu İstanbullu Gelin Dizisindeki Göğüs Frikiği Sahnesi İzleyicileri Kızdırdı

Milyonlarca Emeklinin Maaş Zammı, Yarın Açıklanacak Enflasyon Verisiyle Belli Olacak CHP, Yılbaşı Gecesi Taksim'de Açılan ÖSO Bayrağını Meclis'e Taşıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 14:29:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gebze Kapalı Pazarlarındaki Dükkanlar Kiraya Çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]