Gebze Kapalı Pazarlarındaki Dükkanlar Kiraya Çıkıyor
1 saat önce
Gebze Belediyesi'ne ait Adem Yavuz ve Mevlana Mahallerinde bulunan kapalı pazar yerleri içindeki dükkanlar kiraya veriliyor.
Gebze Belediyesi
'ne ait Adem Yavuz
ve Mevlana
Mahallerinde bulunan kapalı pazar yerleri içindeki dükkanlar kiraya veriliyor.
Kapalı sabit pazar içinde bulunan 19 adet iş yeri artırma usulü düzenlenecek ihale edilerek kiraya verilecek. İhale 9 Ocak Çarşamba
günü Gebze Belediyesi Encümen Odası'nda Belediye Encümenince yapılacak. İhaleye ait şartname ve ihale dosyası karşılığında mesai saatleri içinde Gebze Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nden temin edebilecek. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:35 Kaynak: İHA
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