Gebze'nin imar sorunu 2021'de sona erecek - Son Dakika

Gebze'nin imar sorunu 2021'de sona erecek

11.11.2020 16:39
Gebze'nin imar sorunu 2021'de sona erecek, System.String[]

Pelitli Akviran'da 339 hak sahibine düzenlenen sembolik törenle tapularını teslim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hedeflerinin ilçedeki imar sorununun 2021 yılında gündemden çıkarmak olduğunu söyledi.

Pelitli Akviran'da 339 hak sahibine düzenlenen sembolik törenle tapularını teslim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hedeflerinin ilçedeki imar sorununun 2021 yılında gündemden çıkarmak olduğunu söyledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçede tapu sorununu ortadan kaldırmak için yaptığı çalışmalarına devam ediyor. Mahallelerde devam eden şuyulandırma çalışmalarının ardından vatandaşlara tapularını takdim eden Büyükgöz, Pelitli Mahallesi Akviran bölgesindeki hak sahiplerine tapularını takdim etti. 1 Milyon 111 bin metrekarelik alanda tamamlanan imar uygulamaları sayesinde 339 hak sahibine tapuları, belediye hizmet binasında düzenlenen sembolik törenle takdim edildi. Tapu teslim töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan Büyükgöz, "Kırsal mahallelerimizde yetersiz şuyulandırma durumu vardı. Seçimlerden bugüne birçok bölgede şuyulandırma çalışmalarını hızlandırdık. Bugün 111 hektar yani 1 milyon 111 bin metrekarelik bir alanda yapılan bir işlemi sonlandırmış olduk. İlk günden bugüne kadar toplamda 25 milyon metrekarelik bir alanda imar uygulaması çalışmalarımızı tamamlamış olduk. Bugün bu bölgede toplam 339 kişi işlem görerek tapularına kavuşmuş oluyor. Hedefimiz 2021 yılının sonuna kadar Gebze'de imar sorununu gündemden çıkarmak. Tapularınızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Tapu teslim töreninde belediye başkan yardımcısı Selamet Güner, Yusuf Burkut, Sedat Çelik, belediye meclis üyeleri, Pelit Mahallesi Muhtarı Zafer Ceyhanlı, birim müdürleri ve hak sahibi vatandaşlar katıldı. Tapularına kavuşan hak sahipleri Büyükgöz'e teşekkür etti. - KOCAELİ

Gebze'nin imar sorunu 2021'de sona erecek
Gebze'nin imar sorunu 2021'de sona erecek
Gebze'nin imar sorunu 2021'de sona erecek

Zinnur Büyükgöz, Pelitli, Gebze, imar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gebze'nin imar sorunu 2021'de sona erecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! AK Parti'den "İYİ Parti ile gizli görüşme yapılıyor" iddiasına yalanlama: Tamamen uydurma Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada dolar psikolojik sınırın altına düştü Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Karantina ihlali yapan kadın yakalanınca basına çattı: Hastalıklı kadın çıktı diyeceksin değil mi
Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam geldi         
16:15
Rosebella kozmetik, MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak Rosebella kozmetik, MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak         
16:10
Ağır hasarlı Torbalı belediye binasında deprem anı Ağır hasarlı Torbalı belediye binasında deprem anı         
15:15
Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi         
14:57
Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı         
14:45
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Oyuncu Nilüfer Aydan'ın Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor         
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum         
14:09
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi         
13:45
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz         
13:22
Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı         
12:49
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 16:55:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gebze'nin imar sorunu 2021'de sona erecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei