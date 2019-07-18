Son Dakika Haberleri: Gece denize giren pansiyoncu kadının cesedi 10 saat sonra bulundu
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Gece denize giren pansiyoncu kadının cesedi 10 saat sonra bulundu

49 dakika önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde dünyaca ünlü Çıralı sahilinden dün gece denize giren pansiyoncu kadın akıntıya kapıldı.

Gece denize giren pansiyoncu kadının cesedi 10 saat sonra bulundu, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde dünyaca ünlü Çıralı sahilinden dün gece denize giren pansiyoncu kadın akıntıya kapıldı. Talihsiz kadının cesedi denize girdiği noktadan kilometrelerce uzaktaki Ceneviz Koyu'nda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, eşi Hüseyin Yörükoğlu ile birlikte Çıralı'da pansiyonculuk yapan 2 çocuk annesi Şerife Yörükoğlu (49) arkadaşlarıyla birlikte gece 01.00 sıralarında denize girdi. Arkadaşlarıyla eğlenirken birdenbire dalgalı denizde akıntıya kapılan Şerife Yörükoğlu, kısa süre içinde gözden kayboldu.

Arkadaşlarının durumu ailesine ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber vermesi üzerine, 02.00 sıralarında Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı (Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma) DEGAK'a bağlı 8 dalış timi bölgeye gelerek arama çalışmalarına başladı. Sabahın ilk saatlerine kadar devam eden ve TCSG-105 ve TCSG- 70 botlarının da katıldığı arama çalışmalarında, talihsiz kadının cesedi, öğle saatlerinde Adrasan'a bağlı Porto Ceneviz Koyu'nda su üstünde görüldü. Bota alınarak Çıralı sahilinde karaya çıkartılan Şerife Yörükoğlu'nun cesedi, önce Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinden sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Şerife Yörükoğlu'nun aranması sırasında umut ve çaresizlik içinde bekleyen eşi Hüseyin Yörükoğlu ve yakınları, cenazenin çıkarılması sırasında gözyaşlarına boğuldu. - ANTALYA
Yörükoğlu, Antalya, Çıralı, Kemer, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:34 Kaynak: İHA
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