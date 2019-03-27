'Gece Sempozyumu', Anadolu Yakası'nda İlk Kez Dasdas'ta!

29 Mart'ta DasDas Sahne'de sahnelenecek oyunda Güven Kıraç, Derya Alabora, Mert Fırat ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler rol alıyor.

Sahne tasarımı, seyirciyle kurduğu ilişki ve anlatısıyla öne çıkan 'Gece Sempozyumu', Anadolu Yakası'nda ilk kez 29 Mart akşamı DasDas'ta tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon İstanbul Tiyatro Festivali, uluslararası ve disiplinlerarası bir çalışma alanı olan Belçika merkezli Platform 0090 ve Brüksel KVS Flaman Kraliyet Tiyatrosu işbirliğiyle sahnelenen oyun, bir anne, üç oğlu ve ortada olmayan bir babayı merkezine koyuyor.

Eric De Volder'in oyunundan sahneye uyarlanan, yönetmenliğini ise Mesut Arslan'ın üstlendiği 'Gece Sempozyumu'nda hikayenin kahramanları, plastik sanatçısı Lawrence Malstaf ve Meryem Bayram'ın tasarladığı kusursuz arenada, topaçlar ile birlikte hareket ederek iletişimin sınırlarını keşfediyor. Dört yanı izleyicilerle kuşatılan oyunun karakterleri, tarih boyunca sistemlerin insanlara birbirlerinden daha fazla zarar verdiklerini gözler önüne serecek.

Güven Kıraç, Derya Alabora, Serhat Kılıç, Mert Fırat (Ersin Umut Güler ile dönüşümlü), Yaşar Bayram Gül (Gökhan Girginol ile dönüşümlü) ve Pervin Bağdat'ın rol aldığı 'Gece Sempozyumu', sıra dışı anlatısı ile bir aile trajedisini günlük bir ritüele çevirecek ve bireyler arası ilişki ile onların sistemle olan ilişkisini masaya yatıracak.

'Gece Sempozyumu', 29 Mart akşamı DasDas Sahne'de arenasını seyircilere açacak.