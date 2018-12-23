Gece Yolcuları Biga'yı Coşturdu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4'üncüsü düzenlenen İndirimli Alışveriş Günlerini son hız devam ediyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4'üncüsü düzenlenen İndirimli Alışveriş Günlerini son hız devam ediyor.



Biga Belediyesi öncülüğünde, ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katkılarıyla esnaflara kazanç sağlayarak yerel ekonomiyi canlandırmayı ve halkın eğlenceli zaman geçirmesini amaçlayan İndirimli Alışveriş Günlerini 3. günün tüm heyecanı Gece Yolcuları ile devam etti.



Çan Caddesinde kurulan sahne Gece Yolcuları birbirinden güzel parçaları seslendirerek Biga halkını coşturdu. Biga halkından yoğun ilgi gören Gece Yolcuları sahnede 3 saat kalarak vatandaşın gönlünde taht kurdu. Biga Ticaret Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Jale Kırbaj, Gece yolcularına çok teşekkür ederek çiçek ve Biga belediyesi plaketini verdi. - ÇANAKKALE

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