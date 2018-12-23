Son Dakika Haberleri: Gece Yolcuları Biga'yı Coşturdu

Gece Yolcuları Biga'yı Coşturdu

4 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4'üncüsü düzenlenen İndirimli Alışveriş Günlerini son hız devam ediyor.

Gece Yolcuları Biga'yı Coşturdu, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4'üncüsü düzenlenen İndirimli Alışveriş Günlerini son hız devam ediyor.

Biga Belediyesi öncülüğünde, ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katkılarıyla esnaflara kazanç sağlayarak yerel ekonomiyi canlandırmayı ve halkın eğlenceli zaman geçirmesini amaçlayan İndirimli Alışveriş Günlerini 3. günün tüm heyecanı Gece Yolcuları ile devam etti.

Çan Caddesinde kurulan sahne Gece Yolcuları birbirinden güzel parçaları seslendirerek Biga halkını coşturdu. Biga halkından yoğun ilgi gören Gece Yolcuları sahnede 3 saat kalarak vatandaşın gönlünde taht kurdu. Biga Ticaret Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Jale Kırbaj, Gece yolcularına çok teşekkür ederek çiçek ve Biga belediyesi plaketini verdi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:54 Kaynak: İHA

Sivil Toplum Kuruluşu, Çanakkale, Biga, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım

Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:43:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gece Yolcuları Biga'yı Coşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]