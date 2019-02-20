Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Yalova'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Yalova'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.



Yalova'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Yalova: Yusuf Ziya Öztabak (Cumhur İttifakı)



Altınova: Metin Oral





Armutlu: Mehmet Birkan





Çınarcık: Numan Soyer



Çiftlikköy: Ali Murat Silpagar



Termal: Sinan Acar



Cumhuriyet Halk Partisi



Yalova: Vefa Salman (Millet İttifakı)



Altınova: Yasemin Fazlaca



Armutlu: Ali Çetinkaya



Çınarcık: Avni Kurt



Çiftlikköy: Nedim Güler





Termal: Selçuk Can Uslu



Halkların Demokratik Partisi



Yalova: Semra Gönenç ve Yüksel Akın



Milliyetçi Hareket Partisi



Altınova: Eyüp Ata



Armutlu: Mustafa Tokat



Çınarcık: Harun Yorulmaz



Çiftlikköy: İsa Yılmaz



Termal: Burak Sevengil



İYİ Parti



Altınova: Boler Arslan



Armutlu: Arif Ürgüp



Çiftlikköy: Metin Dağ



Termal: İbrahim Taner



Saadet Partisi



Yalova: Resul Genç



Altınova: Mustafa Aydın



Armutlu: Osman Yılmaz



Çınarcık: Yaşar Başkan



Çiftlikköy: İbrahim Haberal



Termal: Doğan Doğru



- Bağımsız Türkiye Partisi



Yalova: Rahmi Baltacı



Altınova: Güven Göle



Armutlu: Abdülkadir Durak



Çınarcık: Ramazan Ganiler



Çiftlikköy: Erdal Akyüz



Termal: Beyzanur Durak



Vatan Partisi



Yalova: Fatma Jülide Keskin



Çınarcık: Ayşegül Aydın



Çiftlikköy: Hakkı Yıldırım





Demokrat Parti





Yalova: Rıdvan Acar



Demokratik Sol Parti



Yalova: İbrahim Yumuşak



Türkiye Komünist Partisi



Yalova: Hülya Yıldız

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