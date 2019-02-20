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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

1 saat önce

Yalova'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında, System.String[]
Yalova'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Yalova'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Yalova: Yusuf Ziya Öztabak (Cumhur İttifakı)

Altınova: Metin Oral


Armutlu: Mehmet Birkan


Çınarcık: Numan Soyer

Çiftlikköy: Ali Murat Silpagar

Termal: Sinan Acar

Cumhuriyet Halk Partisi

Yalova: Vefa Salman (Millet İttifakı)

Altınova: Yasemin Fazlaca

Armutlu: Ali Çetinkaya

Çınarcık: Avni Kurt

Çiftlikköy: Nedim Güler


Termal: Selçuk Can Uslu

Halkların Demokratik Partisi

Yalova: Semra Gönenç ve Yüksel Akın

Milliyetçi Hareket Partisi

Altınova: Eyüp Ata

Armutlu: Mustafa Tokat

Çınarcık: Harun Yorulmaz

Çiftlikköy: İsa Yılmaz

Termal: Burak Sevengil

İYİ Parti

Altınova: Boler Arslan

Armutlu: Arif Ürgüp

Çiftlikköy: Metin Dağ

Termal: İbrahim Taner

Saadet Partisi

Yalova: Resul Genç

Altınova: Mustafa Aydın

Armutlu: Osman Yılmaz

Çınarcık: Yaşar Başkan

Çiftlikköy: İbrahim Haberal

Termal: Doğan Doğru

- Bağımsız Türkiye Partisi

Yalova: Rahmi Baltacı

Altınova: Güven Göle

Armutlu: Abdülkadir Durak

Çınarcık: Ramazan Ganiler

Çiftlikköy: Erdal Akyüz

Termal: Beyzanur Durak

Vatan Partisi

Yalova: Fatma Jülide Keskin

Çınarcık: Ayşegül Aydın

Çiftlikköy: Hakkı Yıldırım


Demokrat Parti


Yalova: Rıdvan Acar

Demokratik Sol Parti

Yalova: İbrahim Yumuşak

Türkiye Komünist Partisi

Yalova: Hülya Yıldız

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:28 Kaynak: AA

Hülya Yıldız, Yalova, Politika
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