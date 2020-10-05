Gediz'de düştüğü traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Gediz'de düştüğü traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, üzerinden düştüğü traktörün altında kalan Hüseyin Bilgili (56) yaşamını yitirdi.

Gediz'de düştüğü traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, System.String[]

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, üzerinden düştüğü traktörün altında kalan  Hüseyin Bilgili (56)  yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Erdoğmuş köyünde meydana geldi. Eşi ile birlikte 43 FA 542 plakalı traktörü ile ormana kışlık odun kesmeye giden Hüseyin Bilgili, eğimli yolda hızlanan traktörün kontrolünü kaybederek yere düştü. Bilgili traktörün altında kalırken, eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalesinde Bilgili'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hüseyin Bilgili'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Gediz'de düştüğü traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Gediz'de düştüğü traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 05:45 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gediz'de düştüğü traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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