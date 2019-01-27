Son Dakika Haberleri: Gediz Nehri'ndeki Taşkında Tarım Arazileri Göle Döndü

Gediz Nehri'ndeki Taşkında Tarım Arazileri Göle Döndü

48 dakika önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Gediz Nehri'nin taşması sonucu binlerce dönüm tarım arazisi, sular altında kaldı.

Gediz Nehri'ndeki Taşkında Tarım Arazileri Göle Döndü, System.String[]
MANİSA'nın  Turgutlu ilçesinde, Gediz Nehri'nin taşması sonucu binlerce dönüm tarım arazisi, sular altında kaldı. Ekili alanlarda büyük hasar meydana gelirken, biber, domates ve mısır ekimi yapılacak araziler de sulara gömüldü.

Turgutlu Ovası'ndan geçen Gediz Nehri, sağanak ve kendisini besleyen dere ile çaylardan taşınan sular nedeniyle taştı. Geren, Arpalık, Çampınaraltı, Sarıbey Köyaltı ve Sinirli Altı mevkilerinde bulunan binlerce dönümlük tarım arazisi, taşkın suları altında kaldı. Üzüm bağları ile biber, domates, mısır ekimi için hazırlanan araziler suyla doldu. Bağlarına giremeyen çiftçiler, budama yapamadıkları için mağdur olduklarını söyledi. Geren mevkisinde, Gediz Nehri kenarında bulunan büyükbaş ve küçükbaş çiftlikleri, taşkın tehlikesi nedeniyle sahiplerince tahliye edildi.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, "Turgutlu Ovası'ndan geçmekte olan Gediz Nehri'ni besleyen dereler ve çaylardan gelen aşırı su taşkınlara neden oldu. Tarım arazileri suyla doldu. Çiftçilerimizi ve özellikle çiftlik sahiplerini gerekli önlemleri almaları için uyarıyoruz. Arazilerde ise su baskınları ürünlerin dikimini geciktirecek. Suların çekilmesiyle birlikte de zarar ortaya çıkacak" dedi.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:57 Kaynak: DHA

Manisa, Turgutlu, Gediz, 3. Sayfa
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