GeForce Now Türkiye Fiyatlarına Zam Yapıldı - Son Dakika
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GeForce Now Türkiye Fiyatlarına Zam Yapıldı

09.04.2022 20:17
GeForce Now Türkiye Fiyatlarına Zam Yapıldı

Ülkemizde artan sistem fiyatları nedeniyle yaygın olarak kullanılan bulut oyun hizmeti GeForce Now paketlerine zam yapıldı. İşte güncel fiyatları

Gün geçmiyor ki zam haberiyle karşılaşmayalım, oyuncular olarak artan sistem fiyatları nedeniyle donanım gücü gerektirmeyen, sadece iyi bir internet bağlantısıyla kaliteli oyun deneyimi sunan bulut oyun sistemini kendimize bir kaçış noktası olarak görüyorduk. Ancak GeForce Now, bu zam furyasına katılarak paket fiyatlarını yükseltti.

GeForce Now'dan Türkiye Paket Fiyatlarına Zam!

Türkiye'de Turkcell GAME+ hizmeti üzerinden aboneleriyle buluşan GeForce Now'ın tüm paketlerine zam yapıldı.

Paketlerin eski ve yeni karşılaştırması;

Premium

89,9?

110?

3 Aylık Premium

199,9?

240?

6 Aylık Premium

375?

375?

24 Saatlik Premium

14,9?

20?

1 Haftalık Premium

44,9?

60?

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji GeForce Now Türkiye Fiyatlarına Zam Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: GeForce Now Türkiye Fiyatlarına Zam Yapıldı - Son Dakika
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