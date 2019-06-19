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Geleceğin babalarına eğlenceli eğitim

37 dakika önce

Istanbul Gentlemen's Society babalar günü şerefine The House Otel Bomonti'de düzenlediği etkinlikte baba olmaya dair faydalı bilgiler paylaşarak bekar erkeklere eğlenceli bir babalık eğitimi verdi.

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Istanbul Gentlemen's Society'nin The House Otel Bomonti'de babalar günü şerefine düzenlediği FUTURE DADS temalı etkinlikte baba olmaya dair faydalı bilgiler paylaşılarak bekar erkeklere eğlenceli bir babalık eğitimi verildi. Şehrin gözde bekarlarından Murat Güloğlu, Hakan Yıldız, Emre Buga, Erdem İpekçi, Murat Gezici ve Yiğit Yazman'ın bir araya geldiği etkinliğin ilk bölümünde Tiffany & Co. markasının Türkiye distrübütörü Gökçe Atuk misafirlere eş adayları için tek taş yüzük seçiminin inceliklerini ve pırlantaya yatırımın önemini anlattı.

İkinci oturumda ise geleceğin babaları The House Otel Bomonti'nin Michelin yıldızlı şefi Jaume Puigdengolas eşiğinde çocukların seveceği yemeklerin tariflerini öğrendiler ve yemekler yaptılar. Son oturumda ise anne ve bebek dünyasının sosyal medya fenomeni Akasya Asıltürkmen yönetiminde bekar erkeklere bebek bakımı ve evde baba olmanın inceliklerine dair bilgiler paylaşıldı.

Erkeklere yönelik butik etkinlikler düzenleyen Istanbul Gentlemen's Society'nin kurucusu Arda Sayıner etkinliğin oldukça keyifli geçtiğini belirterek ''Babalar günü şerefine şehrin gözde bekarlarıyla düzenlediğimiz etkinlik hem keyifli hem de bilgilendirici oldu. Her erkek geleceğin baba adayı. Bu etkinlikle kadınlar kadar erkeklerin de ebeveyn olmak için hazırlanması gerektiğine eğlenceli bir şekilde dikkat çekmek istedik.'' dedi.

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:01 Kaynak: Bültenler
İstanbul, Güncel
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