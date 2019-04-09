Geleneksel Bilgi Yarışmasının 13'sü Yapıldı
1 saat önce
Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin organize ettiği Geleneksel Bilgi Yarışmasının 13'sü Nurettin Topçu Kültür Merkezinde yapıldı.
Bayburt
Kültür ve Yardım Derneğinin organize ettiği Geleneksel Bilgi Yarışmasının 13'sü Nurettin Topçu
Kültür Merkezinde yapıldı.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Gençlik Kollarının düzenlediği, bu yıl 13'sü düzenlenen bilgi yarışmasına dernekler, ilköğretim 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıftan birer öğrenci ile katılım sağladılar. "Bilgiler Yarışıyor, Gençler Kaynaşıyor" adı altında düzenlenen yarışma programında Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Gençlik kollarından sorumlu Başkan yardımcısı Mücahit Köse, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Temür birer konuşma yaptı.
Bilgi yarışmasının sonucunda 1. gelen köy Armutlu
, 2. gelen Pınarcık ve 3'cü gelen Kavacık Köyü oldu.
Dereceye giren köy temsilcilerine çeşitli hediyeler verildi. - BAYBURT
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:15 Kaynak: İHA
Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız
TRT'nin Fatih Mehmet Maçoğlu Videosu Dikkat Çekti
Son Dakika! Bakanlık Duyurdu! PKK'nın Sözde Elebaşı Savaş Porsipi Öldürüldü
Hastaneye Yatarken Yardım İstediği Arkadaşı, Evdeki Çay Dolu Viski Şişelerine Kadar Çaldı!