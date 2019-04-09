Son Dakika Haberleri: Geleneksel Bilgi Yarışmasının 13'sü Yapıldı

Geleneksel Bilgi Yarışmasının 13'sü Yapıldı

1 saat önce

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin organize ettiği Geleneksel Bilgi Yarışmasının 13'sü Nurettin Topçu Kültür Merkezinde yapıldı.

Geleneksel Bilgi Yarışmasının 13'sü Yapıldı, System.String[]
Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin organize ettiği Geleneksel Bilgi Yarışmasının 13'sü Nurettin Topçu Kültür Merkezinde yapıldı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Gençlik Kollarının düzenlediği, bu yıl 13'sü düzenlenen bilgi yarışmasına dernekler, ilköğretim 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıftan birer öğrenci ile katılım sağladılar. "Bilgiler Yarışıyor, Gençler Kaynaşıyor" adı altında düzenlenen yarışma programında Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Gençlik kollarından sorumlu Başkan yardımcısı Mücahit Köse, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Temür birer konuşma yaptı.

Bilgi yarışmasının sonucunda 1. gelen köy Armutlu, 2. gelen Pınarcık ve 3'cü gelen Kavacık Köyü oldu.

Dereceye giren köy temsilcilerine çeşitli hediyeler verildi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:15 Kaynak: İHA

Nurettin Topçu, Bayburt, Güncel
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