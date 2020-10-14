Geleneksel hat sanatı ile grafiti sanatı dünyada ilk kez Trabzon'da birlikte yorumlanacak - Son Dakika

Geleneksel hat sanatı ile grafiti sanatı dünyada ilk kez Trabzon'da birlikte yorumlanacak

14.10.2020 14:53

Geleneksel hat sanatı ile grafiti sanatı dünyada ilk kez Trabzon'da birlikte yorumlanacak Hat sanatının yaşayan en büyük ustası Hasan Çelebi'nin bir eseri Trabzon'da grafiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen tarafından Atatürk Alanı'ndaki bir binanın duvarına nakşedilecek Hat sanatının yaşayan...

Geleneksel hat sanatı ile grafiti sanatı dünyada ilk kez Trabzon'da birlikte yorumlanacak

Hat sanatının yaşayan en büyük ustası Hasan Çelebi'nin bir eseri Trabzon'da grafiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen tarafından Atatürk Alanı'ndaki bir binanın duvarına nakşedilecek

TRABZON - Hat sanatının yaşayan en büyük ustası Hasan Çelebi'nin bir eseri Trabzon'da grafiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen tarafından Atatürk Alanı'ndaki bir binanın duvarına nakşedilecek. Çalışma geleneksel hat sanatı ile grafiti sanatının birlikte yorumlanması açısından dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Grafiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen, dünyada Reis-ül Hattatin yani "Hattatların Reisi" kabul edilen Hasan Çelebi'nin Neml suresi 40. ayetinin "Bu Rabbimin lütuf ve ihsanıdır" bölümünü içeren hattını Atatürk Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan tarihi taş binanın arkasındaki binanın arka duvarına kendi tarzına göre uyarlayacak.

Çalışma 3 gün sürecek

Konuyla ilgili bugün basın mensuplarına çalışmaları ile ilgili bilgi veren Muhammet Emin Türkmen "22 yıldır bu sanatla uğraşıyorum. Buraya dünyaca tanınmış eserleriyle dünyaca nam salmış Hasan Çelebi'nin eserlerinden bir tanesini kendi tarzımıza göre duvara uyarlayacağız. Hat'ın üslubundan çok uzaklaşmadan sadece o esere biraz grafiti kokusu vererek tekrardan hem gençlerin beğenebileceği tarzda hem de biraz daha modern bir çizgide bu sanatı icra edeceğiz. Tahminimiz yağmur olmazsa 3 gün süre alacak. Plastik boyalarla bu çalışmayı yapacağız. Sprey boyaları biraz daha az kullanacağız. Alan çok geniş olduğu için sprey boyaların etkisi biraz lekeli duruyor o yüzden plastik boya kullanarak bu çalışmayı yapacağız" dedi.

Çalışma dünyada bir ilk olacak

Yapacağı çalışmanın dünyada bir ilk olacağını kaydeden Türkmen "Bildiğim kadarıyla bu çalışma dünyada bir ilk oluyor. Çünkü Arapça yapılmış graftiler var ancak bir hat ustasının eserinin tekrardan graftiyle icazet alınarak yorumlanması şuana kadar olmadı. Bu ilk olacak inşallah. Bizde hakkını vererek bu işi yapabiliriz. Osmanlı döneminde Hasan hocanın dediği gibi mabetlerde, kapalı alanlarda, kitaplarda, tablolarda bu eser yapılıyordu ancak meydanlarda büyükçe, devasa şeklinde uygulanmadı. Bu o anlamda da bir ilk olacak" diye konuştu.

Bu çalışma için Trabzon'u Büyükşehir Belediyesi'nin daveti üzerine seçtiklerini kaydeden Türkmen "Onlarla Trabzon şehrini hareketlendirecek renklendirecek buranın kültürünü yansıtacak çalışmalar yapacaktık. Bundan önce Trabzonspor'la ilgili çalışma yaparken yan cephenin boyanması planlanıyordu. Çalışma esnasında burada Cuma günü insanların burada namaz kılmasına şahit oldum. Namaz kılınan bir alanda suretin olması çok doğru kaçmazdı o yüzden buraya resimden ziyade aklımıza bir anda acaba camiye de uygun bir çizgide bir şey mi yapsak derken bir anda aklıma böyle bir şey geldi. Bunu belediyedekiler sunduğumda onlarda mantıklı buldu. Daha sonra başkanımıza sunduk o da onay verince çalışmaya start verdik" şeklinde konuştu.

Dedesinin eseri için yardımcı olacak

Hattat Hasan Çelebi ile aynı ismi taşıyan ve Türkmen'e çalışmalarında eşlik edecek olan torunu Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Tasarımı 3. sınıf öğrencisi Hasan Çelebi ise yaptığı açıklamada "Bu farklı bir uygulama ve ilk olacak. Böyle güzel bir fikirden çıkıp bu vesileyle yapılması heyecan verici hem de onur verici bir şey. Dedemin eserini buraya gelip burada çalışmak benim için heyecan verici bir şey. Boyama süreci olsun diğer bölümler olsun ben de yardımcı olacağım" ifadelerini kullandı.

Geleneksel hat sanatı ile grafiti sanatı dünyada ilk kez Trabzon'da birlikte yorumlanacak
Geleneksel hat sanatı ile grafiti sanatı dünyada ilk kez Trabzon'da birlikte yorumlanacak
Geleneksel hat sanatı ile grafiti sanatı dünyada ilk kez Trabzon'da birlikte yorumlanacak
Geleneksel hat sanatı ile grafiti sanatı dünyada ilk kez Trabzon'da birlikte yorumlanacak

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Geleneksel hat sanatı ile grafiti sanatı dünyada ilk kez Trabzon'da birlikte yorumlanacak - Son Dakika

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