GELİBOLU AÇIKLARINDA SÜRÜKLENEN KONTEYNER, RÖMORKÖRLER TARAFINDAN KURTARILDI - Son Dakika

GELİBOLU AÇIKLARINDA SÜRÜKLENEN KONTEYNER, RÖMORKÖRLER TARAFINDAN KURTARILDI

İSTANBUL(DHA)

Tuzla'dan Algeciras'a seyir halindeyken Gelibolu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen Panama bandıralı Newyorker isimli 207 metre boyunda konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı. Gemi, acil olarak bölgeye sevk edilen KURTARMA 4 ve KURTARMA 10 römorkörleri tarafından yedeklenerek, Şevketiye'ye demirletildi.