Gelibolu\'da 66 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 66 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden C.H'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, C.H'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

C.H'nin cesedi, Gelibolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.