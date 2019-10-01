Gelibolu'da anız yangını
58 dakika önce
Gelibolu ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:40 Kaynak: AA
Gelibolu ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bolayır köyünde öğle saatlerinde bir tarlada anız yangını çıktı.
İtfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.
Tarlada daha sonra soğutma çalışması yapıldı.
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