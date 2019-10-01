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Gelibolu'da anız yangını

58 dakika önce

Gelibolu ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Gelibolu'da anız yangını, System.String[]

Gelibolu ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bolayır köyünde öğle saatlerinde bir tarlada anız yangını çıktı.

İtfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.

Tarlada daha sonra soğutma çalışması yapıldı.

Gelibolu, Bolayır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:40 Kaynak: AA
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