Üye Girişi
GELİBOLU'DA LODOS ÇATI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ - Son Dakika

GELİBOLU'DA LODOS ÇATI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ

29.11.2021 22:01

ÇANAKKALE'de deniz ulaşımında aksamalara yol açan lodos fırtınası, Gelibolu ilçesinde de apartman çatısının bir bölümü ile iş yeri tabelalarını uçurdu, ağaçları devirdi.

ÇANAKKALE'de deniz ulaşımında aksamalara yol açan lodos fırtınası, Gelibolu ilçesinde de apartman çatısının bir bölümü ile iş yeri tabelalarını uçurdu, ağaçları devirdi.

Lodos fırtınası Çanakkale'de gün boyu etkili oldu. Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamazken, akşam saatlerinde Gelibolu ilçesinde şiddetini arttıran lodos yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İlçede zemin katı iş yeri olan apartmanın çatısının bir bölümü uçarak yola düştü. Şans eseri yaralanan olmadı. Çok sayıda ağaç devrildi ve kırıldı. Bazı iş yerlerinin tabelaları uçtu.

Bu arada Gelibolu ilçesinde Tuğsavul Caddesi üzerinde çevresinde işyerlerinin bulunduğu 4 katlı apartmanın çatısından kopan malzemeler, metrelerce uçarak yolun karşı kısmında bulunan bir alışveriş mağazasının önüne odüştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, cadde üzerinde çok sayıda ağaç da devrildi.

Belediye ekipleri, uçan çatı ile devrilen ve kırılan ağaç parçalarını bulundukları yerden kaldırdı.

GELİBOLU'DA LODOS ÇATI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ
GELİBOLU'DA LODOS ÇATI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ
GELİBOLU'DA LODOS ÇATI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ
GELİBOLU'DA LODOS ÇATI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ
GELİBOLU'DA LODOS ÇATI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ
GELİBOLU'DA LODOS ÇATI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ
GELİBOLU'DA LODOS ÇATI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ
GELİBOLU'DA LODOS ÇATI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ
GELİBOLU'DA LODOS ÇATI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ

Çanakkale, Bozcaada, Lodos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GELİBOLU'DA LODOS ÇATI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışan işçiler, fırtınaya 300 metre yükseklikte yakalandı 22:58 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışan işçiler, fırtınaya 300 metre yükseklikte yakalandı İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı 16:52 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 15:41 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! 15:32 İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı 14:40 Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim 14:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! 13:36 Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!

Son Dakika Haberleri
23:14 O Ses Almanya'ya yine damga vurdu! Zeynep Avcı çeyrek finale yükseldi
23:13 Rıdvan Dilmen'den istifa çağrılarını alevlendirecek Pereira sözleri: Fenerbahçe'yi sevmiyor
23:02 Kartal sahil yolu sular altında kaldı! 2 otomobil mahsur kaldı
22:58 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışan işçiler, fırtınaya 300 metre yükseklikte yakalandı
22:44 Hiç destekçisi kalmadı! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'ya istifa çağrısı yapıyor
22:22 Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den ihraç edilen Sevigen açıklama yaptı: Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim
22:14 Tabelada ismini görünce çok sinirlendi! İrfan Can Kahveci'den Vitor Pereira'ya sert tepki
22:11 Son Dakika: İstanbul'da fırtına sebebiyle yarın saat 18.00'e kadar motosiklet ve elektrikli scooter kullanılamayacak
21:56 Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı
21:44 Getir şirketi, fırtına sebebiyle tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurdu
Kayıp olarak aranıyordu! 31 yaşındaki kadının cansız bedeni su kuyusunda bulundu Kayıp olarak aranıyordu! 31 yaşındaki kadının cansız bedeni su kuyusunda bulundu         
23:00
Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi         
20:26
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı         
16:22
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek         
14:28
Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu         
13:51
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor         
12:56
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!         
11:56
Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde         
10:08
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 23:19:59. #1.12#
SON DAKİKA: GELİBOLU'DA LODOS ÇATI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement