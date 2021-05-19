Gelibolu'da vatandaşlara 2 bin 200 litre ücretsiz süt dağıtıldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Kavakköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından vatandaşlara 2 bin 200 litre süt dağıtıldı.

Kooperatif başkanı Sebahattin Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kooperatif olarak vatandaşları desteklemek için çeşitli çalışmalarda bulunduklarını bildirdi.

Kovid-19 salgını döneminde köydeki vatandaşlara destek olmak amacıyla ücretsiz süt dağıttıklarını belirten Kalkan, "Bu süreçte halkımızın yanında olup onlara destek olabilmek adına topladığımız 2 bin 200 litre sütün dağıtımını gerçekleştirdik. Bu destekleri sürdürmeye devam edeceğiz. Dağıtım çalışmasını da geleneksel hale getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.