Gelibolulu öğretmenler günlerini kutladı
6 saat önce
Gelibolulu öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Gününü düzenledikleri etkinlikle kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:42 Kaynak: AA
Gelibolulu öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Gününü düzenledikleri etkinlikle kutladı.
Türk Eğitim-Sen Gelibolu Temsilciliği tarafından düzenlenen yemekte öğretmenler gönüllerince eğlenme fırsatı bulurken öğretmenine şiir yazan öğrenci Zeynep Özüm Özdemir ise ayakta alkışlandı.
Yemekte emekli öğretmen Milifer Avcı, Hülya Erten'e gecenin anısına plaketleri Gelibolu Türk Eğitim Sen ilçe temsilcisi Selim Dündar tarafından verildi.
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