Gelin arabalı soyguncular, çaldıkları altın ve parayı gömmüş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gelin arabalı soyguncular, çaldıkları altın ve parayı gömmüş - Son Dakika

Gelin arabalı soyguncular, çaldıkları altın ve parayı gömmüş

6 saat önce

KONYA'da plakalarını 'Evleniyoruz' ve 'Seni seviyorum' yazılarıyla kapatarak, gelin arabası görüntüsü verdikleri otomobille geldikleri kuyumcudan silah tehdidiyle 82 bilezik ve 20 bin lira alıp kaçan Servet G. (21) ve Alparslan Ç. (22) yakalandı.

Gelin arabalı soyguncular, çaldıkları altın ve parayı gömmüş, System.String[]

KONYA'da plakalarını 'Evleniyoruz' ve 'Seni seviyorum' yazılarıyla kapatarak, gelin arabası görüntüsü verdikleri otomobille geldikleri kuyumcudan silah tehdidiyle 82 bilezik ve 20 bin lira alıp kaçan Servet G. (21) ve Alparslan Ç. (22) yakalandı. Zanlıların çaldıkları bilezikleri bir araziye gömdükleri, silahları da su kuyusuna attıkları ortaya çıktı.

Soygun, geçen Cumartesi günü saat 11.10'da Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda yaşandı. Plakaları 'Evleniyoruz' ve 'Seni seviyorum' yazılarıyla kapatılarak, gelin arabası izlenimi verilen otomobilden inen yüzleri maskeli 2 kişi, kuyumcuya girdi. Çalışan Mustafa Kehya ve kuyumcunun oğlu Hüseyin Solak'ı (17) ellerindeki tüfekleri doğrultarak etkisiz hale getiren soyguncular,  82 bilezik ile 20 bin lirayı alıp, kaçtı. Soygun anı ise iş merkezinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

'ALPARSLAN' İSMİNE YOĞUNLAŞILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soygunculardan birinin diğerine, "Hadi Alparslan, aldıysan gidelim" dediğini tespit etti. Polis ayrıca şüphelilerin kaçtıkları otomobilin marka ve modelini de belirledi. Otomobilin, 20-22 Şubat tarihleri arasında Servet G. ve Alparslan Ç. tarafından kiralandığı tespit edildi.

YOLDA YÜRÜRKEN YAKALANDILAR

Şüphelilerin Meram ilçesinde olduklarını belirleyen polis, en son görüldükleri bölgede devriyelerini sıklaştırdı. İkili, yolda yürürken yakalanarak gözaltına alındı.

PARAYI GÖMÜP, CAMİDE YATMIŞLAR

Şüpheliler sorgularında, paraya ihtiyaçları olduğu için soygunu gerçekleştirdiklerini, para ve altınları bir çuval içerisine koyup, Dere Mahallesi'ndeki bir arazide gömdüklerini, tüfekleri de aynı bölgede bulunan bir su kuyusuna attıklarını anlattı. İkili, parayı gömdükten sonra kiralık otomobili teslim edip, kalacak yerleri olmadığı için bir camide yattıklarını da itiraf etti.

Soyguncuların gösterdikleri yeri kazan polis, çuval içerisinde 1 kilo 700 gram değerinde olan 82 bilezik ile 20 bin lirayı buldu. Araca gelin arabası süsü verme fikrinin ise Servet G.'den çıktığı ve bir çiçekçide aracı süslettiği belirtildi. 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:26 Kaynak: DHA
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