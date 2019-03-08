Gelişen ülkeler gevşeme butonuna bastı
26 dakika önce
Şubatta 37 başlıca gelişen ülke merkez bankası genelinde 3 net faiz indirimi gerçekleşti.
Şubatta 37 başlıca gelişen ülke merkez bankası genelinde 3 net faiz indirimi gerçekleşti. (Evrim Küçük)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:05
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