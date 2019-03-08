Son Dakika Haberleri: Gelişen ülkeler gevşeme butonuna bastı

Gelişen ülkeler gevşeme butonuna bastı

26 dakika önce

Şubatta 37 başlıca gelişen ülke merkez bankası genelinde 3 net faiz indirimi gerçekleşti.

Gelişen ülkeler gevşeme butonuna bastı, System.String[]
Şubatta 37 başlıca gelişen ülke merkez bankası genelinde 3 net faiz indirimi gerçekleşti. (Evrim Küçük)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:05 

Ekonomi
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