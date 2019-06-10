Son Dakika Haberleri: 'Gelişme geriliği' yaşayan 4 kardeş, bakım altına alındı
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'Gelişme geriliği' yaşayan 4 kardeş, bakım altına alındı

3 saat önce

GÜMÜŞHANE'de, 'gelişme geriliği' yaşadıkları belirlenen Yalçın ailesinin yaşları 1 ve 6 arasında değişen 4 çocuğu ailelerinden alınarak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sevgi evlerine yerleştirildi.

'Gelişme geriliği' yaşayan 4 kardeş, bakım altına alındı, System.String[]
GÜMÜŞHANE'de, 'gelişme geriliği' yaşadıkları belirlenen Yalçın ailesinin yaşları 1 ve 6 arasında değişen 4 çocuğu ailelerinden alınarak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sevgi evlerine yerleştirildi. Tedavilerine burada devam edileceği belirtilen çocukların alınmalarına tepki gösteren baba Süleyman Yalçın, " Çocuklarımı geri almak için hukuk mücadelesi başlatacağım. Ben çocuklarımı geri istiyorum" dedi.
Gümüşhane'de özel bir fabrikada işçi olan Süleyman (50) ile ev hanımı Sibel Yalçın (35) çiftinin Salih (6), İsmail (4), Sümeyye (2) ve Siraç (1) adlı çocuklarını bakamadıkları gerekçesiyle, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Uzmanların yaptığı inceleme sonucunda 4 kardeşin 'gelişme geriliği' yaşadığı belirlendi. Bunun üzerine aileden alınan kardeşler, sevgi evlerinde bakım altına alındı. Çocukların bakımlarının burada süreceği belirtildi.  
Çocuklarının ellerinden alınmasına tepki gösteren Süleyman Yalçın, "Bugüne kadar çocuklara onlar mı bakmışlar ki çocukları alıyorlar. Çocuklardan biri süt emiyor. Sorarım sokaktaki bir köpeğin süt emen yavrusunu aldıkları zaman ortalığı ayağa kaldıran hayvan hakları savunucuları konu insan olunca bu kadar duyarsız kalıyor, aklım almıyor. Ben çocuklarıma bakıyorum. Çocuklarımı geri almak için hukuk mücadelesi başlatacağım. Ben çocuklarımı geri istiyorum" dedi.


- Şhane
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:16 Kaynak: DHA
Gümüşhane, Güncel
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