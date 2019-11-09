Son Dakika Haberleri: Gemlik Basketbol: 101-92
Son Dakika Spor Gemlik Basketbol: 101-92

Gemlik Basketbol: 101-92

7 saat önce

SALON: Mustafa DağıstanlıHAKEMLER : Egemen Ercan, Özan Gönen, Alper ElçikocaSAMSUNSPOR: Bora Can, Çağdaş 9, Townes 18, Cumhur 20, Delas 18, Oğuzhan 20, Suat 8, Mert 6, Anıl 2GEMLİK BASKETBOL: Faik Can, Watkins 25, Cihan 2, Yiğit Emre 6, Çağatay, Serdar, Can Terzioğlu 9, Murat Can 21, Johnson...

Gemlik Basketbol: 101-92, System.String[]

SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER : Egemen Ercan, Özan Gönen, Alper Elçikoca

SAMSUNSPOR: Bora Can, Çağdaş 9, Townes 18, Cumhur 20, Delas 18, Oğuzhan 20, Suat 8, Mert 6, Anıl 2

GEMLİK BASKETBOL: Faik Can, Watkins 25, Cihan 2, Yiğit Emre 6, Çağatay, Serdar, Can Terzioğlu 9, Murat Can 21, Johnson 27, Berkay 2, Eyüp

1'İNCİ PERİYOT: 34-22

İLK YARI: 49-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-61

Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) 5'inci haftasında Samsunspor sahasında konuk ettiği Bursa temsilcisi Gemlik Basketbol'u 101-92'lik sonuçla mağlup etti. Samsunspor Basketbol bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken, Gemlik Basketbol ise hala galibiyetle tanışamadı.


basketbol, Gemlik, Gönen, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:27 Kaynak: DHA
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