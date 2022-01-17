Gemlik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde tamamlandığında yılda 18,95 milyon metreküp içme, kullanma ve endüstri suyu sağlayacak Gemlik (Büyükkumla Barajı) İçme Suyu Arıtma Tesisinde çalışmalar sürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, tesisin tamamlanmasıyla Gemlik ilçe merkezi, Küçükkumla, Büyükkumla, Narlı, Gençali, Kurşunlu, Umurbey yerleşim yerlerine 2045 yılına kadar günlük 70 bin metreküp ham suyu arıtarak yıllık 18,95 milyon metreküp memba kalitesinde içme, kullanma ve endüstri suyu verileceğini ifade etti.

Yıldız, Bursa Gemlik İçme Suyu Arıtma Tesisinde ünite betonarme inşaatları ve saha borulaması montajlarının tamamlandığını ve kablo temini yapıldığını, ünite binaları ince işleri ve mekanik ekipmanların montajlarına da başlandığını kaydetti.

Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde yılda 18,95 milyon metreküp içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanacağını aktaran Yıldız, "Hayata geçirilen proje ile Gemlik ilçesi ve civar yerleşim yerlerini kapsayan yaklaşık 120 bin vatandaşımızın ve Gemlik Organize Sanayi Bölgesi'nin 2045 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.