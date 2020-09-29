Gemlik'te etkili olan dolu, zeytinliklerde hasara yol açtı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde aniden bastıran yağmur sırasında dolu etkili oldu.

Karacaali, Narlı ve Kumla başta olmak üzere ilçe merkezi çevresindeki mahallelerde görülen yağış, özellikle zeytinliklerde hasara yol açtı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yaklaşık 15 dakika süren yağışın ardından muhtarları arayıp bilgi aldı.

Belediye yetkilileri ve ilgili birimlerden ekipler de söz konusu mahallelerde çalışma başlattı.