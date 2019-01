Gemlik'teki Cinayet, Güvenlik Kameralarına Yansıdı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Ahmet Can Yaşlı (23) gece yarısı geldiği büfede tabancayla vurularak, öldürüldü. Büfe işletmecisi Ramiz S. (47) ile beraberinde bulunan Kerim A. (43) tutuklandı. Cinayet anı, büfenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.Olay, geçen hafta Küçükkumla Mahallesi'nde yaşandı. iddiaya göre Abdullah Aslan Caddesi'ndeki büfeye gece yarısı gelen Ahmet Can Yaşlı (23), alkol almak istedi. Büfe işletmecisi Ramiz S. ise gece yarısı olması nedeniyle alkol satışının yasak olduğunu söyledi. Çıkan tartışmada Ramiz S., masanın üzerinde duran tabancayı alıp, Ahmet Can Yaşlı'ya ateşledi. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi 'nde hayatını kaybetti. Ramiz S. ve olay anında yanında bulunan Kerim A. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen 2 tabancaya el konuldu.OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDICinayet anı ise büfenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Ahmet Can Yaşlı büfeye giriyor. Alkol alıp, ödemeyi kredi kartı ile yapmak istediğini söylüyor. İşletmeci de saat nedeniyle bu isteği reddediyor. Taraflar arasında tartışma yaşanırken içeriye biri giriyor. Bu sırada Ramiz S., masanın üstündeki tabancayı alıp, Ahmet Can Yaşlı'nın başına doğru ateş ediyor. Yaralı genç kaçmaya çalışırken, büfedeki 2 kişi de peşinden gidiyor.- Bursa