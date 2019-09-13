Gen değiştirme teknolojisi ile İlk kez bir AIDS hastası tedavi edildi
35 dakika önce
Çinli bilim adamları ilk kez AIDS ve lösemi hastası olan bir kişinin tedavisi için gen değiştirme teknolojisi CRISPR'ı kullanıldı. Yeni yöntem kısmen başarılı olsa da 27 yaşındaki hasta lösemiden kurtuldu fakat HIV virüsünden kurtulamadı
Çinli bilim adamları ilk kez AIDS ve lösemi hastası olan bir kişinin tedavisi için gen değiştirme teknolojisi CRISPR'ı kullanıldı. Kısmen başarılı olan yöntemle 27 yaşındaki hasta lösemiden kurtuldu fakat HIV tedavi edilemedi.
New England Tıp Dergisi'nde yayımlanan raporda, yetişkinlerde bir hastanın tedavisinde CRISPR yönteminin ilk kez başarılı bir şekilde kullanıldığı belirtildi. CRISPR teknolojisi açısından şimdiye kadar yapılmış olan en ümit verici çalışma olarak değerlendiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:15
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