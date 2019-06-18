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Genç Avukatlardan büyük başarı

45 dakika önce

Malatya Barosu, Kurgusal Duruşma Yarışması bölge elemelerinde bölge birincisi oldu.

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Malatya Barosu, Kurgusal Duruşma Yarışması bölge elemelerinde bölge birincisi oldu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi tarafından, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde bu yıl 6.'sı düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'na katılan Malatya Barosu, yarışmanın ilk aşaması olan bölge elemelerinde finale kalarak Doğu Anadolu Bölge birincisi oldu.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 54 barodan stajyer avukatların yarıştığı, 2019 yılı Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışmasının ilk aşaması olan bölge elemeleri, Ankara'da 8 ayrı mekanda eş zamanlı gerçekleştirildi. Elemelerde Malatya Barosunun genç avukatları bölge birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:41 Kaynak: İHA
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