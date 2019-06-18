Genç Avukatlardan büyük başarı
45 dakika önce
Malatya Barosu, Kurgusal Duruşma Yarışması bölge elemelerinde bölge birincisi oldu.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:41 Kaynak: İHA
Barosu, Kurgusal Duruşma Yarışması bölge elemelerinde bölge birincisi oldu. Türkiye Barolar Birliği
(TBB) Eğitim Merkezi tarafından, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde bu yıl 6.'sı düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'na katılan Malatya Barosu, yarışmanın ilk aşaması olan bölge elemelerinde finale kalarak Doğu Anadolu Bölge birincisi oldu. Marmara
, Ege
, Akdeniz
, İç Anadolu
, Doğu Karadeniz
, Batı Karadeniz
, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesinden 54 barodan stajyer avukatların yarıştığı, 2019 yılı Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışmasının ilk aşaması olan bölge elemeleri, Ankara
'da 8 ayrı mekanda eş zamanlı gerçekleştirildi. Elemelerde Malatya Barosunun genç avukatları bölge birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. - MALATYA
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