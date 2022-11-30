Genç kadının itirafı sosyal medyayı salladı: Eşim mehter marşı olmadan ilişkiye girmiyor

Sosyal medyada yapılan itiraflar zaman zaman viral oluyor. Son olarak genç bir kız tarafından paylaşılan gönderi ise kısa süre içerisinde binlerce görüntülenme ve yorum aldı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN YARDIM İSTEDİ

Yaşının 24 olduğu belirtilen genç kız, kocasıyla ilgili bir sorunu paylaşarak sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi. Genç kız, "Eşim ilişki sırasında Youtube üzerinden mehter marşı açıyor. Her seferinde açmaması için söz verdiriyorum ama dayanamıyor yine de açıyor" ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİ SIRASINDA RESMEN ÜÇ KİŞİYİZ"

Genç kadın, eşinin kendisine bahane sürdüğünü öne sürerek, "Eşim mehter marşı olmadan moda giremeyeceğini söylüyor. İlk evlendiğimiz zaman marş falan açmıyorduk gayet iyiydik, sadece romantik müzik açardık ancak şimdi ilişki sırasında resmen üç kişiyiz. Ben, eşim ve Mızıka-i Hümayun" dedi.

İşte genç kadın tarafından yapılan paylaşım: