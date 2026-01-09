Genç Çiftçiler Hayallerini Gerçekleştirdi - Son Dakika
Genç Çiftçiler Hayallerini Gerçekleştirdi

09.01.2026 12:31
Sinop'ta Mehmet Özcan ve Bilal Epsamlı, Genç Çiftçi Projesi ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kurdu.

Sinop'ta yaşayan Mehmet Özcan ve Bilal Epsamlı, çocukluk hayalleri olan küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldıkları kredi desteğiyle gerçeğe dönüştürdü.

Türkeli ilçesine bağlı Hamamlı köyünde yaşayan Mehmet Özcan ve Bilal Epsamlı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği tesisi açabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığınca genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.

Yasal süreçlerin ardından yaklaşık 10 ay önce başvuruları kabul edilen iki girişimci, sıfır faizli ve 60 ay geri ödemeli kredi desteğiyle Hamamlı köyünde 600 metrekarelik alanda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği çiftliği kurdu.

Devlet desteği sayesinde hayallerini gerçekleştiren girişimciler, 250 koyun alarak yetiştiriciliğe başladıkları tesisteki hayvan sayısını bugün 500'e çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Mehmet Özcan, AA muhabirine, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmanın uzun yıllardır aklında olduğunu söyledi.

Daha önce de bir deneme yaptığını ancak çeşitli nedenlerden ötürü tesis açamadığını belirten Özcan, Genç Çiftçi Projesi'nden haberdar olmalarıyla hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakaladıklarını dile getirdi.

Özcan, Genç Çiftçi Projesi'ni üreticiler açısından çok olumlu bulduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu benim çocukluk hayalim, devamlı aklımda olan bir şeydi. Devletin sağlamış olduğu sıfır faizli kredi vardı, krediye müracaat ettik ve aldık. Tesisin kurumun maliyetinin yüzde 60'ını sıfır faizli olarak devlet bize verdi. Kalanını öz sermaye olarak tamamladık. 10 ay önce 250 hayvan aldık. Bunlardan ikinci kuzularımızı almaya başladık. 250 koyunla başladım, şu an 300 anacım var. Toplamda 500 koyun oldu."

"Kat kat fazlasını elde ediyorsun"

Bilal Epsamlı ise babasının da hayvancılık yapmasından dolayı küçük yaşlardan beri bu işin içinde olduğuna işaret etti.

Hayvan yetiştiriciliğini profesyonel anlamda bir tesiste yapabilmek için Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanmak istediklerini anlatan Epsamlı, kendileri için hayal olan tesisi proje desteğiyle açabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu işe ilgi duyan herkese hayvancılık yapmayı tavsiye eden Epsamlı, "Emek isteyen, çaba isteyen, sabır isteyen bir meslek ama bunları başardıktan sonra kat kat fazlasını elde ediyorsun. Aynı zamanda bereketli bir meslek, kimseye seni muhtaç etmez." diye konuştu.

Kaynak: AA
Genç Çiftçiler Hayallerini Gerçekleştirdi
