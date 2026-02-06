Genç Doktor Datça'da Defnedildi - Son Dakika
Genç Doktor Datça'da Defnedildi

06.02.2026 19:03
İstanbul'da yaşamını yitiren Dr. Zeynep Sude Taş, memleketi Datça'da defnedildi.

İstanbul'daki evinde yaşamını yitiren doktor Muğla'nın Datça ilçesinde defnedildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Uzm. Öğr. Gör. Dr. Zeynep Sude Taş'ın cenazesi memleketi Datça'ya getirildi.

Reşadiye Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Taş'ın cenazesi, Reşadiye Mezarlığı'na toprağa verildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın yayımladığı taziye mesajında, "Genç yaşta aramızdan ayrılan değerli çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Evinde ölü bulunan doktorun kesin ölüm nedeninin, otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

