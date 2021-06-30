Genç drift pilotu Bitexen'in sponsorluğunda İstanbul'da yarışacak - Son Dakika

Bitexen Teknoloji'nin sponsoru olduğu profesyonel drift pilotu Furkan Çapkın, 3-4 Temmuz tarihlerinde Redline Drift'in İstanbul ayağında, Tuzla-Autodrom pistinde yarışacak.

12-13 Haziran tarihlerinde Avrupa'da gerçekleşen 'Drift Bulgaria' 2021 yarışında ikincilik başarısına imza atmış, Bitexen'in sponsorluğunu üstlendiği profesyonel drift pilotu Furkan Çapkın, Redline Drift'in İstanbul ayağında yarışacak. Yarışlar, 3-4 Temmuz tarihlerinde, Tuzla-Autodrom pistinde gerçekleşecek.

"BU ORGANİZASYONDA HEDEFİM BİRİNCİLİK"

Yarış öncesi düşüncelerini paylaşan genç pilot, " Bulgaristan'da gerçekleşen yarışta elde ettiğim ikincilik, Redline Drift yarışı için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Bu yarış zorlu ve heyecanlı olacak. Asfaltta başarılarla dolu hikayeler yazmak istiyorum. Bitexen'in desteği benim için çok kıymetli. İstanbul'da gerçekleşecek olan bu organizasyonda birincilik hedefiyle yer alacağım" dedi.

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