Genç Futbolcunun 'Büyük' Hayali

Samsun'da amatörde top koşturan genç futbolcu Hüseyin Can Tekinarslan'ın en büyük hayali profesyonel takımlarda forma giymek.

Samsun'da amatörde top koşturan genç futbolcu Hüseyin Can Tekinarslan'ın en büyük hayali profesyonel takımlarda forma giymek.



Futbola küçük yaşlarda başlayan Hüseyin Can Tekinarslan, yetenekleriyle dikkat çekiyor. Karasamsunspor'da amatör ligde top koşturan 19 yaşındaki futbolcuyu, birçok takım renklerine bağlamak istiyor. Tekinarslan, 2010 yılından bugüne lisanslı futbolcu olarak 8 yıldır orta sahada ofansif oyun kurucu olarak göz dolduruyor. Kendisine hayran bırakan futboluyla doğuştan yetenekli oyuncu Tekinarslan, 2 yıl Fenerspor'da futbol oynadıktan sonra transfer olduğu Kadıköyspor'da 7 yıl boyunca birçok karşılaşmada Samsun şampiyonluğu ile U-17 Ligi'nde Türkiye ikinciliği yaşadı.



"Futbol benim hayatım"



U-19 Ligi'nde kaptanlık yaptıktan sonra son olarak Karasamsunspor'da top koşturan genç futbolcu Hüseyin Can Tekinarslan, "Küçük yaşlarda özel ilgim ve merakımla başladığım futbolu ailemin ve yakın çevremin desteği ile sürdürdüm. Futbol benim hayatımın her köşesinde. Samsun'da 2010 yılında lisanslı olarak sürdürdüğüm futbol hayatımda oynadığım kulüplerde, birçok şampiyonluk yaşayarak ülke genelinde önemli dereceler elde ettik. En büyük isteğim, bundan sonraki hayatımda daha büyük liglerde ve büyük takımlarda futbol oynamak" dedi. - SAMSUN

