Genç Girişimciler Yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

SEY (Semra-Enver Yücel) Vakfı tarafından yeni fikirleri ve yaratıcı gençleri desteklemek amacı ile bu yıl ilki düzenlenen Genç Girişimciler Yarışmasının sonuçları belli oldu. Türkiye çapından 200'den fazla liseli öğrencinin başvuru yaptığı yarışmada 72 proje ön değerlendirmeye hak kazandı. Finale 16 proje kaldı.

5 Ocak'ta başvuruları başlayan, Genç Girişimciler Yarışması'na Türkiye çapında 200'den fazla liseli öğrenci başvurdu. Öğrenciler yarışmaya, eğitim ve çevre ana başlıkları altındaki kategorilerde katıldı. Ön değerlendirmeyi geçerek finalist olmaya hak kazananlar, alanında uzman isimlerle bir araya gelerek mentorlük aldı ve projelerine son halini verdi. SEY (Semra-Enver Yücel) Vakfı tarafından yeni fikirleri ve yaratıcı gençleri desteklemek amacı ile bu yıl ilki düzenlenen yarışmanın sonuçları belli oldu. Yarışmada 72 proje ön değerlendirmeye hak kazandı. Finale 16 proje kaldı.

PROJELER TEK TEK DEĞERLENDİRİLDİ

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Les Benjamin kurucusu Bünyamin Aydın, Beauty Omelette kurucusu Nur Bilen Yavuzer, Alarko Holding Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih, Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Nil Girgin Kalıp, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü CIFAL İstanbul Direktörü Ahmet Aydemir ve First Robotics yarışması dünya birincisi Ekin Şenvardarlı'nın jüri üyeliğinde, projeler tek tek değerlendirildi.

Birincilik ödülü Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüzde 100 burslu lisans eğitimi, ikincilik ödülü Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüzde 75 burslu lisans eğitimi, üçüncülük ödülü ise projenin içeriğine göre sektöründe lider firmalarda staj programı olarak belirlendi.

Genç Girişimciler Yarışması'nda dereceye giren ve ödül kazananlar isimler ise şöyle sıralandı:

Birinci: Ahmet İslamoğlu – Antiplastik projesi (Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi 12'nci sınıf -İstanbul)

İkinci: Kıvanç Toper- Nikel Titanyum Enerji Kazanım Sistemi (Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 10'uncu sınıf -İstanbul)

Üçüncü: Nisanur Taşdibi- Akıllı Tarım (Körfez Fen Lisesi 10'uncu sınıf- Kocaeli)

SEY VAKFI GELECEK VAAD EDEN ÖZEL ÖDÜLÜ VAN'A VERİLDİ

Yarışmaya Van Muradiye Alpaslan Fen Lisesi'nden katılan 11'inci Sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kaya ise, omurga destek aparatı projesi ile SEY Vakfı tarafından özel ödüle layık görüldü. Kaya, babasının rahatsızlığı nedeni ile acıyı dindiren ve ağrıyı azaltan omurga aparatını geliştirdi.

"BİR FİKİR BİLE DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİR"

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel bir fikrin bile dünyayı değiştirebileceğinin altını çizerek, "Genç girişimciler yarışması ile yepyeni yeteneklerin ortaya çıktığını gördük. Yarışmaya katılan tüm liseli gençlerin fikirleri güzeldi, jüri üyelerimiz seçim yapmakta bir hayli zorlandı. Bu sınırları olan bir yarışma değil. Tamamen öğrencilerin hayal gücüne, inancına, azmine bağlı. Genç Girişimciler Yarışmasını her yıl düzenli olarak yapacağız ve yepyeni ufuklar açmaya devam edeceğiz" diye konuştu.