Genç hemşirenin ölümü davasında konuşan acılı baba: "Büyük bir senaryo içinde kızımı katlettiler"

İSTANBUL Kadıköy'de hemşire Şebnem Köker'i kaldıkları pansiyonun üçüncü katından iterek ölümüne sebep olduğu iddia edilen sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz alan Şebnem Köker'in babası, "Büyük bir senaryo içinde kızımı katletmişlerdir" dedi. Emniyete yazı yazarak pansiyonda bulunan parmak izlerinin grafik halinde mahkemeye bildirilmesini isteyen mahkeme, Köker'e ait cep telefonunun olay tarihinden bulunduğu tarihe kadar sinyal bilgilerinin tespiti için BTK'ya yazı yazılmasına karar verdi.

Kadıköy'de 6 Haziran 2021 tarihinde hemşire Şebnem Köker'i kaldıkları pansiyonun üçüncü katından iterek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istenen Timuçin Bayhan'ın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Timuçin Bayhan katılırken, hayatını kaybeden Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, Emniyet Müdürlüğü'nden DNA analiz profillerinin istendiği, Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ancak adli tıptan henüz cevabın dönmediğini kaydetti.

"Büyük bir senaryo içinde kızımı katlettiler"

Duruşmada söz alan Şebnem Köker'in babası Abdullar Köker, "Büyük bir senaryo içinde kızımı katletmişlerdir. Kızımın tırnak sürüntüsünde başka bir kadına ait DNA profili de çıkıyor. Bunlar kime ait tespit edilemiyor. Niye odada Şebnem ve sanığın olduğu kabul ediliyor da başka kişilerin de olmuş olabileceği kabul edilmiyor. Bunları anlamak mümkün değil" dedi. Köker ailesinin avukatı, "Sanığın tutuklanmaması hem kamu vicdanını hem bizim vicdanımızı yaralıyor" diyerek sanığın tutuklanmasını talep etti.

Bunun üzerine söz alan Timuçin Bayhan ise, odada üçüncü bir kişinin olmadığını söyleyerek, "Otelin kamera kayıtlarının olmadığını bana cinayet büro söyledi. Şebnem'in bana hediye ettiği gitar 20-30 cm uzunluğunda ahşap bir gitardır. Bunla kediye bile vursanız kedi ölmez. Keşke ortaya çıksa da üzerinde kan olmadığı falan ispatlansa. Cam kenarında duran gitarı Şebnem'in bana kızması sonucu eliyle kırdığını düşünüyorum. Eğer Şebnem ile aramızda boğuşma olsaydı yüzümde veya vücudumun başka bir yerinde yara bere olması gerekmez miydi?" dedi.

Mahkeme, parmak izlerinin grafik halinde bildirilmesini istedi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, pencerenin alt tarafında sanığa ait parmak izlerinin bulunduğuna dair emniyet birimine tekrar yazı yazılarak, söz konusu parmak izinin grafik halinde mahkemeye bildirilmesini istedi. Maktul Şebnem Köker'e ait cep telefonunun olay tarihinden bulunduğu tarihe kadar sinyal bilgilerinin tespiti için BTK'ya yazı yazılmasına hükmeden mahkeme, sanık Timuçin Bayhan hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.