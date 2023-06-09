Tesettürlü olan genç kadın Alaçatı'da bulunan ünlü mekana alınmadı - Son Dakika
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Tesettürlü olan genç kadın Alaçatı'da bulunan ünlü mekana alınmadı

09.06.2023 16:17

Twitter'da bir kullanıcı, tesettürlü olduğu için Alaçatı'da bulunan bir işletmeye alınmadığını belirtti. Kapıdaki görevlileri kayda alan ve "Tesettürlü olduğum için giremiyorum değil mi?" diyen kadın, şahısların "Evet, alamıyoruz" yanıtıyla karşılaştı. Konu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya platformlarından Twitter'da "Feyza" isimli bir kadın kullanıcı, Alaçatı'da bulunan bir beach club'a tesettürlü olduğu gerekçesiyle alınmadığını paylaştı.

"İÇERİ ALAMIYORUZ"

Mekan görevlilerinin açıkça kendisine böyle söylediğini belirten kadın o anlarda çektiği bir videoyu da paylaştı. Görüntülerde kapıdaki görevlileri kayda alan ve "Tesettürlü olduğum için giremiyorum değil mi?" diyen kadın, karşısında gülen şahısların "Evet, alamıyoruz" yanıtıyla karşılaşıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Videoyu paylaşan kadın "Ben yaşam tarzıma saygı duymayan bir işletmeye girememekten rahatsız olmuyorum. Bunu kafasını kuma gömenler için çektim, Alaçatı'da çoğu mekan böyle. Ben zaten prensiplerim gereği sezon bile açılmadan, sakinken geliyorum. Ama bazıları hobi olarak illa kutuplaşmayı tercih ediyor. "Yetmedi mağduriyet edebiyatınız" söylemi fazla bayatlamadı mı? Bir hayat tarzını komple dışlamayı "her mekanın dresscode'u var" diyerek meşrulaştıramazsınız, üzgünüm. Kendi ayağınıza dolanacak savunmalar geliştiriyorsunuz, bu baya kötü. Neden bana her iki kesim de gece kulübüne ya da happy hour'a gitmişim gibi tepkiler veriyor anlamadım. Bakımlı bir yerde, hizmet alarak denize girmek için işletmelere gitmek gerekiyor. Ve bu sistemi ben kurmadım." ifadelerini kullandı.

Konu sosyal medyanın da kısa sürede gündemine oturdu.

Genç kadın, tesettürlü olduğu gerekçesiyle Alaçatı'daki ünlü mekana alınmadı
YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: Dindar birisinin tatilde ne işi var Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Halil Yılmaz: Alkollü mekanda napacaksın zaten Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Alaçatı, Güncel, Son Dakika

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